La terza puntata di Temptation Island, la seconda edizione del 2020, si è aperta con il colpo di scena che aveva chiuso il precedente appuntamento. Dopo l'accesissimo falò di confronto tra Anna Ascione e Gennaro Mauro che si era concluso con la rottura in apparenza definitiva tra i due, Gennaro ha cambiato idea: dopo aver lasciato la compagna reputandola troppo attaccata alle cose materiali, si è accorto di essere ancora innamorato di lei e le ha chiesto un altro falò, spiegandone i motivi ad Alessia Marcuzzi.

Dobbiamo imparare a dialogare in maniera differente. Certo che mi è mancata, mi sono mancati pregi e difetti. Lei ha dimostrato più difetti, ma la conosco fuori. Perderla è come perdere un pezzo di me.

Anna Ascione accetta il falò

Anna ha accettato il nuovo confronto e lui le ha parlato attraverso una lettera: "Ci siamo mancati di rispetto. Non siamo quelli visti all'ultimo falò. Il nostro amore rende tutto così bello e anche tutto così brutto. Non te ne rendi conto ma costruisci un'immagine di te snob e arrogante. Odio quell'immagine, mi distruggi. Penso ci sia tanta insicurezza. Non conosco il vero motivo ma se lo conoscessi ti aiuterei. Riconoscere il proprio limite è un passo verso il miglioramento. Sbaglio nei tuoi confronti ma non lo faccio per ferirti. Io ti amo, non scompare tutto. Le cose tra di noi non vanno, la colpa è di entrambi. Tu annuisci ma non sei una santa, tutti sbagliano".

Anna si scusa per le frasi sulla famiglia di Gennaro

A parlare è quindi Anna. E subito si è compreso come la Ascione, pur avendo accettato di incontrarlo, non sia intenzionata a tornare con il fidanzato. La donna ha però ammesso le sue colpe nelle dichiarazioni offensive verso la famiglia di lui, che avevamo sentito nella precedente puntata di Temptation Island.

Questo non è amore. Vorrei serenità, spensieratezza, appoggio. Io combatto tutti i giorni contro di te. Ti chiedo scusa per le cose che ho detto sulla tua famiglia, ho sparato a zero su persone che non c'entrano nulla. Sono imperdonabile ti chiedo scusa. Ma io non ce la faccio più. Facciamo mea culpa, ma io non ho visto una persona che vuole rispondere i problemi di coppia. Non credo più che tu mi ami.

Anna ha incontrato il tentatore Mario

Quindi, il colpo di scena: Anna ha tirato fuori un video che la mostra in un incontro con il single Mario avvenuto dopo il precedente falò di confronto. Scopriamo che quest'ultimo ha chiesto di lasciare Temptation Island e nel filmato Anna gli dice: "Ho bisogno di stare con una persona da cui non devo difendermi. Con te ho trovato empatia. Sei una bella scoperta". I due si abbracciano e Mario ricambia l'interesse: "Anche se ti avessi vista in un bar mi sarei fermato a guardarti. Ti va di sentirci fuori da qua?". Il video sembra essere solo una provocazione di Anna a Gennaro: "Questo è quello che ho visto tra te e Giulia". Lei però ha sostenuto di non aver agito per ripicca: "In poco tempo è riuscito a darmi quello che non mi dai da anni. Non c'è amore tra di noi". Lui: "E allora perché non me ne cerco un'altra? Perché sono sempre da te? Ho avuto tre fidanzate, potevo sposarmi loro. Io ti amo. Giulia non è te. Io ti ho amato forse anche troppo, ho rispettato poco me stesso. Quello che ti dico è: fai attenzione".

L'addio tra Anna e Gennaro

Lei ha chiuso così: "Uscirò di qui sapendo che tu sei stato il mio grande amore, che non ho potuto avere". Gennaro ha dichiarato: "Io vorrei uscire con lei ma non so che pesci prendere". Ancora più netta la decisione di Anna, troppo insoddisfatta sull'andamento del loro rapporto. La donna ha deciso di troncare una volta per tutte e uscire senza Gennaro, visibilmente deluso: "Se ne accorgerà nei prossimi mesi".