Da mercoledì 30 giugno va in onda su Canale5 Temptation Island 2021. Il reality torna a essere condotto da Filippo Bisciglia dopo la parentesi con Alessia Marcuzzi e viene interamente filmato presso l'Is Morus Relais, situato in Sardegna e più precisamente a Santa Margherita di Pula. Sono sei le coppie alle prese con il programma delle tentazioni, tutte "nip" senza la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo. L'appuntamento è alle ore 21.30 circa, ma dalla seconda puntata il reality si sposta al lunedì.

Le 6 coppie Nip di Temptation Island 2021

Queste le coppie che mettono alla prova la loro relazione: i fidanzati e le fidanzate vivono per alcune settimane lontani l'uno dall'altra, in due aree separate del resort, rispettivamente alle prese con 12 tentatrici e 13 tentatori. Come ha anticipato Raffaella Mennoia a Fanpage.it, le difficoltà create dalla pandemia hanno giocato un ruolo importante nelle dinamiche che hanno spinto i concorrenti a partecipare.

Claudia Venturini e Stefano Socionovo

in foto: Claudia e Ste concorrenti a Temptation Island 2021

Claudia Venturini e Stefano Socionovo provengono dalle Marche. Lui, detto "Ste", ha 30 anni ed è impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona. Claudia ha invece 26 anni. Sono insieme da 4 anni e hanno iniziato a convivere subito: abitano a Falconara Marittima. Hanno già in programma il matrimonio: il 30 settembre 2018 lui le ha fatto una proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Hanno comprato casa e avevano deciso di sposarsi nell’agosto 2020, ma sono stati costretti a rimandare tutto a causa del Covid. Le nozze sono previste per il 7 agosto 2021, ma nell’ultimo anno sono cambiate molte cose. Lei ha perso il lavoro e hanno dovuto trascorrere molto tempo in casa: "Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia", dice Claudia, ammettendo di essere piena di paure. Stefano, da parte sua, è convinto che sia lei a essere cambiata, ma non ha dubbi sul desiderio di sposarla.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti

in foto: Valentina e Tommaso coppia di Temptation Island 2021

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti vivono insieme a Roma da novembre 2019. Lei è un'hostess con un matrimonio alle spalle (è separata dal 2016), lui ha studiato alla Marymount International School e sta diventando istruttore di snowboard. Tra i due ci sono 19 anni di differenza: Valentina ha 40 anni, Tommaso 21. La differenza d'età non è un problema per la coppia, unita da un grande amore dove l'unico neo è la gelosia di lui. "Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me", dice Valentina. Lui promette di voler gestire questa sua tendenza: "È una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male".

Manuela Carriero e Stefano Sirena

in foto: Stefano e Manuela concorrenti a Temptation Island 2021

Manuela Carriero e Stefano Sirena, rispettivamente di 31 e 30 anni, provengono da Brindisi. Lei è una barista, lui un giocatore di basket. Partecipano perché la loro bella storia d'amore, in corso da 4 anni e mezzo, è stata minata dalla scoperta che lui l'ha tradita diverse volte. "Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano", ha spiegato Manuela. Leo lo aveva seguito a Rimini, dove lui lavorava in un negozio di elettrodomestici, per convivere, poi le è crollato il mondo addosso: "Ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia". Lui si dichiara assolutamente pentito, ha lasciato il suo lavoro ed è tornato da lei. Non vivono più insieme ma sono ancora fidanzati, sebbene il loro equilibrio sia molto precario.

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera

in foto: La coppia di Temptation Island 2021 formata da Alessandro e Jessica

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera sono lombardi e hanno rispettivamente 34 e 28 anni. Sono fidanzati da 7 anni, lei proviene da Gorla maggiore (Varese) e fa l'impiegata, lui è di Milano e lavora nell’azienda di famiglia. Convivono da 2 anni. Sembra che la la scelta di andare a vivere insieme abbia compromesso la vita di coppia. "Da ragazzo intraprendente e pieno di vita è diventato un bradipo, senza più interessi né entusiasmo per nulla", si lamenta lei, "Siamo come due coinquilini e mi annoio mortalmente. Spero che Temptation mi aiuti a capire se questa storia è arrivata al capolinea o se ha ancora un futuro”. “È vero che sono cambiato, perché io mi sono divertito tanto in passato e non ho più bisogno di quel tipo di vita. Adesso mi basta lei. Quindi penso che il problema sia più suo", è il punto di vista del ragazzo.

Natascia Zagato e Alessio Tanoni

in foto: Natascia e Alessio coppia di Temptation Island 2021

Natascia Zagato e Alessio Tanoni provengono dalle Marche. Lei ha 31 anni e fa l'estetista, lui è un'operaio di 24 anni di Porto Recanati. Sono fidanzanti da due anni e mezzo e convivono da un anno, a casa di lei a Potenza Picena (Ancona). Si sono incontrarti grazie alla madre di lui che li ha presentati. Anche in questo caso il problema è gelosia. Natascia accusa Alessio: “Lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così…”. Dal canto suo, Alessio è convinto di aver perso la fiducia nei confronti di Natascia, a causa dei suoi atteggiamenti: "Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato. Forse stando lontano da lei sentirò la sua mancanza e lei sentirà la mia”.

Floriana e Federico Rasa

in foto: Floriana e Federico Rasa coppia di Temptation Island 2021

Floriana e Federico Rasa sono fidanzati da 2 anni e convivono da un anno, su iniziativa di lei. Entrambi di Palermo, Floriana ha 21 anni, lui ne ha 34 e gestisce il bar del suocero. Lei critica fortemente la loro vita di coppia: "Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19.30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21.30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano". Floriana vorrebbe una famiglia con lui ma non capisce se Federico è ancora innamorato di lei. Da parte sua, il ragazzo non risparmia frecciatine: "Se io non sto mai a casa è perché con lei non ho più stimoli. È pesante e piena di fissazioni. Vengo a Temptation per accontentare lei. Di sicuro me la vivrò al 100%".