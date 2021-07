Temptation Island, le lacrime di Federico non convincono Floriana che torna a casa da sola Federico accetta la seconda proposta di falò di Floriana e, inaspettatamente, crolla in un pianto disperato. “Lei non sa quello che provo, qua dentro l’ho capito: che la amo da morire”, ma i suoi comportamenti non hanno giustificazione, le sue parole soprattutto. “Tu non mi meriti, piangi perché ti rendi con to che hai fatto schifo. Non ci torni a casa con me”, sembra essere la scelta irreversibile della sua fidanzata.

Le lacrime di Federico non bastano a convincere Floriana a tornare a casa insieme dopo Temptation Island. Troppe le umiliazioni, le delusioni, le ferite nel vedere il feeling tra il suo fidanzato insieme a Vincenza, la single salernitana che gli ha fatto perdere la testa. Ma non solo: lui ha sminuito il loro rapporto, la loro intimità e il suo valore, denigrandola con parole forti sul suo aspetto fisico. E quando Floriana riesce a mantenere solido quel muro, al falò di confronto, il web è tutto per lei ed esulta nel vederla tornare a casa da sola, senza Federico lasciato al falò senza possibilità di dare altre inutili spiegazioni.

Il falò di confronto di Floriana e Federico

La prima volta che Floriana lo ha chiamato al falò, Federico ha rifiutato, troppo preso dalla conoscenza con Vincenza alla quale comunque promette: "Ci risentiamo lo stesso, a prescindere". La single sembra comprensiva, anche se dispiaciuta di dover interrompere il loro flirt quando la fidanzata chiama per la seconda volta Federico al falò. Lui accetta e, inaspettatamente, crolla in un pianto disperato. "Tutto quello che fai con questa ragazza, con me non lo fai da più di un anno", spiega Floriana che non ha nessuna intenzione di retrocedere. Lui prova s spiegare: "Lei non sa quello che provo, qua dentro l'ho capito: che la amo da morire", ma i suoi comportamenti non hanno giustificazione, le sue parole soprattutto. "Tu non mi meriti, piangi perché ti rendi con to che hai fatto schifo. Non ci torni a casa con me", sembra essere la sua scelta irreversibile. Così è, perché alla domanda finale di Filippo Floriana non ha più dubbi: "Torno a casa da sola".

Chi è Vincenza Botta single a Temptation Island

Vincenza Botta è la single che a Temptation Island ha fatto perdere la testa a Federico, fidanzato di Floriana. Riccissima e con un fisico mozzafiato, Vincenza è originaria di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno nel 1995. Nel 2014 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda e ha calcato le prime passerelle nei concorsi di moda. Nel 2015 arriva la sua occasione con Miss Italia, che le regala il podio da terza classificata e il lasciapassare per le prime partecipazioni in tv. Entra nel corpo di ballo di Ciao Darwin e, a Uomini e Donne, partecipa come corteggiatrice di Andrea Damante. Compare in un cinepanettone di Massimo Boldi e viene selezionata tra le 40 finaliste di Miss Universe per l'Italia nel 2020.