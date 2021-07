Floriana distrutta per Federico e Vincenza, il web: “Sei bellissima, molla quel viscido” La quarta puntata di Temptation Island si apre con lo psicodramma che investe Floriana che guarda, nel villaggio dei fidanzati, il suo Federico essere sempre più vicino a Vincenza. Chiesto il falò di confronto, il web è con lei: “Molla quel viscido perché tu sei bellissima e lui non ti merita”.

La quarta puntata di Temptation Island si apre con lo psicodramma che investe Floriana che guarda, nel villaggio dei fidanzati, il suo Federico essere sempre più vicino a Vincenza. Floriana è affranta dopo aver visto il suo Federico preparare una scritta con l'uva: "Buongiorno" per Vincenza e più tardi addirittura una fetta di pane con della fesa di tacchino. Attenzioni che spingono Floriana ad affermare: "Io me ne voglio andare a casa, non ce la faccio più a stare qua, non lo voglio manco vedere. Non lo voglio più vedere. Non mi voglio confrontare più con lui".

Il malessere di Floriana

La reazione di Floriana è un crollo: sono tante le lacrime versate davanti a quello che ha visto. Ma, purtroppo per lei, il peggio deve ancora venire.

Non lo voglio vedere più perché è cattivo, perché ci sono modi e modi e lui non ha modi. Devo pensare a me stessa e non posso stare così. Me ne vado, ma senza parlare e lo mando a fare in cu**. Io voglio sparire perché voglio che la mia faccia lui non la vede più.

Ma se in un primo momento lei sembra intenzionata a voler andare via, poi ristabilisce le priorità e riprova ad andare avanti. Ma un altro video, insieme ad altre parole di Vincenza – "Disse quello che ha una ragazza che è uno stecchino" – mette in crisi la sua stabilità. Il video della serata è anche peggio di quello della mattina, infatti, con la sintonia tra Vincenza e il suo compagno Federico sempre più forte.

La reazione

Tutto questo spinge Floriana a una reazione: lacrime. E quando arrivano nuove immagini del fidanzato Federico, è come una botta finale. Federico e Vicnenza sono nella vasca idromassaggio e poi ancora a ballare insieme la sera: "Tu non mi tieni qui con la forza eppure sono qui con te, sono tutta un fuego". Tutto quello che è successo sfocia in un falò di conferma immediato. Ma il web è con lei: "Floriana sei bellissima, molla quel viscido".