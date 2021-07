Floriana ha chiesto il falò ma Federico ha rifiutato: “Quando usciamo da qui lo prendo a calci…” Il falò di confronto tra Floriana e Federico finisce con un nulla di fatto perché lui non si presenta: “Ridicolo, ma ridicolo. Ho aspettato un’ora. Prenditi tutto il tempo che vuoi, ma io tra venti giorni ti dò un calcio in culo”, è la reazione di lei. Qualcosa è cambiato nel rapporto tra i due e Filippo Bisciglia anticipa: “Presto un nuovo confronto”.

La quarta puntata di Temptation Island 2021 è cominciata con il botto. Quello che ha fatto il cuore di Floriana, distrutta per il comportamento di Federico sempre più preso dalla tentatrice Vincenza. Dopo i numerosi video di lui con lei, Floriana ha chiesto il falò di confronto ma contro ogni previsione, Federico l'ha rifiutato e per lei continua il calvario, sebbene qualcosa sembra destinato a cambiare. Quali saranno le dinamiche che si innescheranno da adesso in poi? Filippo Bisciglia ha anche lanciato nuove anticipazioni sul futuro di questa coppia all'interno di Temptation Island.

Cosa ha detto Floriana

Al villaggio delle fidanzate, infatti, non solo lacrime ma anche nuove consapevolezze. Floriana, la fidanzata di Federico, è stata rifiutata ma adesso sembra aver cambiato marcia: "Ridicolo, ma ridicolo. Ho aspettato un'ora. Prenditi tutto il tempo che vuoi, ma io tra venti giorni ti dò un calcio in culo". La sensazione è che qualcosa sta per cambiare sul serio. Intanto, il web è con Floriana: "Lascia quel viscido". Tutti su Twitter stanno solidarizzando con Floriana, spingendola idealmente a lasciare subito la trasmissione da sola. Nel frattempo, Floriana ha incassato anche la solidarietà di tutto il villaggio delle fidanzate, composto anche dai tentatori. Non sarebbe da escludere un'eventuale vendetta di lei, una dinamica che abbiamo già visto in altre occasioni.

Cosa succede dopo

Filippo Bisciglia ha chiuso il primo segmento della quarta puntata di Temptation Island 2021 con una succosa anticipazione. Pare che già nella stessa puntata in onda ci sarà una nuova richiesta per un falò di confronto. Non è chiaro se sarà Floriana oppure se sarà Federico a richiederlo, dopo aver fatto chiarezza dentro se stesso; un atteggiamento poco probabile per quanto visto fino ad ora.