La nona edizione di Temptation Island è partita con la prima puntata di mercoledì 30 giugno. Il dating show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è iniziato dalla consueta presentazione delle sei coppie in gioco ed è subito balzata all'occhio una relazione che verrà messa a dura prova dai 21 giorni di durata del programma.

Si tratta di Tommaso e Valentina. La prima cosa lampante è la differenza d'età, lui 21 anni e lei 40, ma a questo divario anagrafico si somma un aspetto determinante, ovvero la gelosia ossessiva e patologico di Tommaso. "Una bambola come la volevo io", così la descrive, sottolineando da subito di non essere disposto a tollerare di vedere la compagna "troppo scoperta" davanti ai tentatori e ostentando una possessività che non ammette deroghe. "Tu sei solo mia, devi guardare solo me", le dice nella presentazione, suggerendole di non guardare nessuno dei ragazzi al momento della scelta dei tentatori.

Valentina in costume, la reazione di Tommaso

La gelosia ossessiva di Tommaso nei confronti di Valentina viene messa subito a durissima prova ed è lui il primo ad essere chiamato nel pinnettu per vedere i video della compagna. Lui si è raccomandato con lei di non mostrare a nessuno le sue forme, ma i primi video che vede sono proprio quelli in cui Valentina prova insieme alle altre ragazze i costumi da bagno che indosserà. Ed è un normalissimo bikini a suscitare un'immediata reazione di Tommaso: "Ah il bikini si mette? Io le ho preso i costumi interi e ora mette il bikini. Stupida! Quel costume secondo me è un po' troppo scollato".

Per Tommaso è subito un trauma e ne parla con una delle tentatrici, praticamente in lacrime: "Non può essere che lei si dimentichi di quanto sono geloso. Ho paura di perderla […] Sono proprio geloso del suo corpo, una donna così appariscente la guardano tutti e mi fa paura, ogni volta che mi chiamano nel pinnettu mi esplode il cuore". Un insieme di sensazioni che lo porta a vivere una prima notte quasi insonne, ma il giorno dopo arriva un altro duro colpo, visto che Tommaso inizia a vedere Valentina rapportarsi con enorme tranquillità agli altri ragazzi. Tranquillità che lui fraintende, finendo in lacrime e confessando ai compagni di viaggio: "Io non so se riesco a resistere tutti e 21 giorni".

Chi è Valentina Nulli Augusti

Nel video presentazione, è Valentina a presentarsi per prima: "Ciao sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da 1 anno e 7 mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me", racconta. Bionda, capelli lunghi, accento romano marcato e labbra carnose, Valentina si descrive come una donna sicura di sé. Nata il 30 agosto 1981, è separata dal 2016 e vive a Roma con Tommaso. Lavora come hostess. Profilo Instagram: @princess_vna.

Chi è Tommaso Eletti

Al suo fianco Valentina ha un giovanissimo ragazzo, con un indomabile ciuffo bruno che non ha occhi che per lei: "Sono Tommaso, ho 21 anni. Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato", spiega Tommaso, giovane romano. Di origini italiane e americane, ha studiato alla Marymount International School e sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board. Profilo Instagram: tommy_eletti.