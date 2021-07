La seconda puntata di Temptation Island 2021, trasmessa lunedì 5 luglio, ha svelato gli ultimi sviluppi sulla coppia composta da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Se in principio Tommaso era apparso gelosissimo di Valentina, inaspettatamente è stato proprio lui ad avvicinarsi alla single Giulia Cerini e a baciarla. Ma andiamo con ordine.

Tommaso Eletti sotto le coperte con la tentatrice

Filippo Bisciglia ha invitato Valentina a raggiungere il pinnettu per mostrarle delle immagini "che non possono aspettare". Il video che viene mostrato alla donna comincia con Tommaso che dice di sentirsi mancare di rispetto da lei:

"Che figura di mer** fa con mia madre, con le persone che ci conoscono. Doveva fare capire da subito che non le faceva piacere essere toccata e invece non l'ha fatto. Ha ballato in mezzo a tre ragazzi".

Ha aggiunto, poi, che alla sua età poteva frequentare delle coetanee e invece sta con una quarantenne che "mi prende per il c**o". E ha continuato il suo sfogo: "Sta stron** di mer**. L'amore più puro del mondo. Non riesco neanche più a guardarla in faccia".

Tommaso vicino a Giulia, la reazione di Valentina

Tommaso ha provato a ragionare con la single Giulia: "Valentina può essersi dimenticata che mi dà fastidio che il suo seno stia addosso a un altro uomo? O è una psicopatica che recita. Incontro di anime di che? Dio mio, non ci credo". Poi, si è posizionato sull'amaca con Giulia e si sono coperti. I microfoni hanno intercettato qualche sospiro, dei sorrisi, Tommaso che dice: "Lascia…" e Giulia di rimando: "Se lascio, cadi". I due, poi, si sono spostati sui lettini presenti in giardino. Sotto la coperta, sembravano scambiarsi delle carezze. Valentina, guardando il video, ha commentato: "Sta simulando un bacio? Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e andiamo via. Mi provoca". Tommaso, intanto, si è alzato di scatto dal lettino e ha raggiunto gli altri fidanzati a cui ha confidato: "Sto bene".

Giulia svela alle single il tradimento di Tommaso

Valentina, al falò, ha spiegato a Filippo Bisciglia: "Tommaso? Gli si annebbia il cervello. Sono bastati dei giochi in totale innocenza e senza malizia, ma già queste cose lo mandano al manicomio". Il conduttore, allora, le ha mostrato l'ennesimo video che stavolta ritraeva il suo fidanzato e Giulia entrare nella casa delle single dove non ci sono le telecamere. Grazie ai microfoni si sentono prima i due sorridere. Poi lei che dice: "Tu sei matto" e lui: "Tu ti sei sbilanciata". Ma la vera rivelazione, è arrivata quando Giulia ha parlato con le altre single:

"È cambiato, lo vedo preso. Ieri è stato sotto la copertina. Mi fissava, mi voleva fare capire che voleva fare qualcosa, un bacio. Oggi è successo questo, c'è più contatto fisico. Mi segue sempre. È venuto sulla sdraio. Siamo stati insieme, poi siamo andati alla spa, non si vedeva che faceva così…credo o spero. Invece qua, ci siamo proprio baciati. Si avvicinava, stava appiccicato alla faccia. Gli ho detto: ‘Dicevi di essere innamorato di lei, che volevi sposarla. Allora non sei innamorato, se fai così con me'. Ho pensato che forse sembro Valentina da giovane. Se fosse solo ripicca, uno si comporterebbe diversamente".

Valentina ha commentato: "È tutta una tattica, non mi farebbe mai del male. Aveva detto che se lo avessi ferito, mi avrebbe punita flirtando con un'altra. Sono certa, lo conosco bene". Infine, ha visto un altro video in cui Tommaso e Giulia si scambiavano coccole ed effusioni sulla spiaggia e il giovane aveva per la single le stesse gelosie che ha per lei.

Tommaso e il bacio a Giulia sotto la luna

A un certo punto, Tommaso è sembrato rendersi conto della gravità di quel bacio e ha detto a Giulia: "Ormai è fatta. Oddio, sai che è la fine per me. Che mi hai fatto? Non ci dovevi essere qua. Che caz** mi hai fatto fare". Poi agli altri fidanzati ha spiegato: "Mi sto sentendo male. Che ca**o faccio". Ha spiegato a Giulia di non essersi mai lasciato andare così, soprattutto sapendo che Valentina è dall'altra parte:

"Forse non ero innamorato, dovevo venire qua per capirlo. Si renderà conto che c'è molta differenza d'età e forse è meglio capirlo ora che più avanti. Forse sto capendo che non è Valentina la donna senza cui non posso vivere".

Poi ha baciato Giulia a favor di telecamera, senza più nascondersi: "La voglia è più forte di quello che c'è di là. Voglio uscire di qua e stare con te subito". Valentina, vedendo i numerosi baci tra i due, ha commentato: "È giusto che stia con una bambina, è un bambino" e ha chiesto il falò di confronto.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti

Valentina e Tommaso sono fidanzati da un anno e mezzo. Tra loro c'è una netta differenza d'età. Quarant'anni lei e ventuno lui. Il loro rapporto è in crisi a causa dell'eccessiva gelosia del giovane, che ha espresso anche a favor di telecamera con frasi come: "Sei solo mia, devi guardare solo me". Nel corso della prima puntata del reality di Canale5, Eletti aveva anche ammesso l'apprensione provata nel momento del pinnettu: "Non può essere che lei si dimentichi di quanto sono geloso. Sono proprio geloso del suo corpo, una donna così appariscente la guardano tutti e mi fa paura, ogni volta che mi chiamano nel pinnettu mi esplode il cuore".