A Temptation Island è il momento del falò di Tommaso e Valentina. Dopo un blocco infinito dedicato interamente alla coppia, i due si rivedono al falò di confronto immediato. È Valentina a chiamarlo, esasperata dai comportamenti di Tommaso che si è spinto ben oltre il limite. Non solo il bacio appassionato con la single Giulia Cerini, ma una vera e propria storiella d'amore nata all'improvviso e in maniera del tutto inaspettata tra il gelosissimo fidanzato e la bionda tentatrice. Valentina prende una decisione irrevocabile.

Il sogno rivelatore di Tommaso su Valentina

"Complimenti", esclama Valentina non appena vede il fidanzato. Il falò è un susseguirsi di scuse di Tommaso, che cerca invano di arrampicarsi sugli specchi tentando fino all'ultimo di far sentire Valentina colpevole di quel bikini che ha deciso di indossare appena entrata nel villaggio. "Io sono entrato qua sicuro del nostro amore e del fatto che ti saresti comportata bene. Vedendo il primo video però…Ti sei dimenticata di quanto sono malato". Lei è convinta che Tommaso abbia agito per ripicca, ma lui smentisce e ribatte con una incredibile storia su un sogno che sarebbe stato rivelatore, portandolo a conclusioni decisive sul loro rapporto: "Ho fatto un sogno che mi ha destabilizzato, ti ho visto con un braccio a metà. Significa che ho perso una parte di te, ho rosicato a vederti con il tuo seno appoggiato al suo corpo".

Valentina lascia Tommaso al falò di confronto

Tra i due ci si deve mettere Filippo Bisciglia, per cercare di smuovere Valentina che continua a giustificare i suoi comportamenti e a giustificare Tommaso con un fare quasi materno: "Io sono stata una principessa, la donna più pulita del mondo". Eppure lui sembra andare dritto per la sua strada, convinto che del suo bacio con Giulia la vera colpevole sia stata Valentina. Nulla ha senso nel suo discorso: "Ti avrei chiesto di sposarmi al falò finale, ma ora non ti vedo più come prima. Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un'altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso". Valentina sembra impassibile e lui rincara la dose: "Sono cose che mi hanno dato fastidio. Io da quel giorno non ho più pensato a lei nello stesso modo. La notte non dormivo per la tachicardia. Tu dovevi essere perfetta". In ultimo, alla domanda di Filippo, Tommaso ammette di voler uscire insieme alla sua fidanzata, mentre Valentina vuole tornare a casa da sola. La reazione di Tommaso è una sola, ancora una volta contraddittoria: "Sono proprio contento almeno esco da qua e sono più sereno di prima".