Valentina e Tommaso sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2021. A pochi giorni dal via della nuova edizione, sul sito ufficiale sono stati caricati i primi video di presentazione delle coppie che affronteranno il loro viaggio nei sentimenti. Tra loro potrebbero esserci due coppie vip, ma la maggior parte saranno fidanzati come tanti alle prese con i più comuni problemi di coppia, con un'aggravante: un anno di quasi lockdown alle spalle che non può non aver inciso sulle loro vicende sentimentali. Valentina e Tommaso sono a Temptation Island per un problema di gelosia, che lei definisce "patologica". Tra loro c'è un altro dettaglio rilevante legato all'età: hanno 19 anni di differenza.

Chi sono Valentina e Tommaso fidanzati da 1 anno e 7 mesi

Nel video presentazione, è Valentina a presentarsi per prima: "Ciao sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da 1 anno e 7 mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me", racconta. Bionda, capelli lunghi, accento romano marcato e labbra carnose, Valentina si presenta come una donna sicura di sé. Al suo fianco ha un giovanissimo ragazzo, con un indomabile ciuffo bruno che non ha occhi che per lei: "Sono Tommaso, ho 21 anni. Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato", spiega Tommaso, giovane romano.

Perché Valentina e Tommaso partecipano a Temptation Island: "Gelosia patologica"

È Valentina a scrivere al programma, anche se in un primo momento non sembrano esserci grossi problemi tra loro: sono una delle poche coppie che nel video di presentazione si baciano e si scambiano tenerezze. "Tra noi è un incastro perfetto anche da un punto di vista passionale", spiega Valentina. "Mi è arrivata la bambola proprio come la volevo io, ogni cosa è perfetta". C'è un ‘ma', tuttavia: "Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c'è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla". Ma Tommaso è pronto a giustificare la sua gelosia, proprio con l'età di Valentina: "Mi sono scelto una moglie, mica una pischella".

Quando inizia Temptation Island

La prima puntata di Temptation Island va in onda da mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5, per un totale di sei puntate. Al momento non è ancora certa stata comunicata la programmazione ufficiale, ma è probabile che già dalla settimana successiva il programma si sposti al lunedì (5, 12, 19 e 26 luglio e 2 agosto). In totale dovrebbero essere in gioco 7 coppie, delle quali 2 potrebbero essere vip. Uno dei temi caldi sarà ancora una volta la gelosia, come ha anticipato l'autrice Raffaella Mennoia: "Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere".