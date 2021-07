“Il tuo corpo è sacro, non lo devono toccare”, lo ha detto nella prima puntata di Temptation Island 2021 Tommaso Eletti, palesando quello che la fidanzata Valentina Nulla Augusti aveva definito “un patologico problema di gelosia”. Tommaso e Valentina sono tra le coppie protagoniste della nuova edizione del dating show di Canale5, una tra le più interessanti. Hanno 20 anni di differenza (Valentina ha 40 anni, Tommaso 21), vivono a casa della madre di lui e partecipano al programmo perché Tommaso si liberi gradualmente dell’eccessiva gelosia nei confronti della fidanzata.

La gelosia di Tommaso Eletti

Gelosia che, a giudicare dalla prima puntata, appare davvero eccessiva. Tommaso ha pianto di fronte alle immagini della compagna in bikini. Non voleva si scoprisse in spiaggia. “Le avevo detto di mettere solo costumi interi”, aveva raccontato a una tentatrice. Di fronte alle telecamere del programma, per spiegare le sue reazioni, aveva detto: “Ci siamo sposati dal primo giorno che ci siamo visti”.

Il matrimonio tra Valentina Nulli Augusti e Stefano Pagani

in foto: Valentina Nulli Augusti e Stefano Pagani

Una reazione, quella di Tommaso, che ha colpito comprensibilmente gli spettatori di Temptation Island. E che cozza con le dichiarazioni pubblicate dalla stessa Valentina sui social qualche anno fa. La donna ha alle spalle un precedente matrimonio con Stefano Pagani, dentista con il quale viveva a Roma. “Un amore viscerale”, aveva scritto la donna raccontando quel rapporto. Ma che sarebbe finito perché Valentina rivendicava i suoi spazi.

Perché Valentina ha lasciato l’ex marito Stefano Pagani

“Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto. Scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi, la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze. Sono molto fortunata ad avere avuto e ad avere dai miei amori tutto quello di cui avevo e ho bisogno emotivamente. Sono altrettanto grata per la mia famiglia e gli amici che mi circondano. Siate sempre forti. Tutto si risolve…Non permettete a nessuno di privarvi della libertà e di provare a scalfire il vostro equilibrio”. L’autrice di questo post rivendica la necessità di preservare i proprio spazi. A scriverlo è stata proprio Valentina raccontando il suo precedente matrimonio. La relazione con Tommaso però, almeno stando a quanto raccontato finora, sembra violare tutto quello che lei stessa aveva scritto circa la necessità di non sacrificare la propria individualità sull’altare di un rapporto di coppia.