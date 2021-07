A Temptation Island è scoppiata la passione tra Tommaso Eletti e Giulia Cerini, la bellissima e provocante tentatrice che ha fatto perdere la testa al 21enne romano facendogli dimenticare completamente la sua fidanzata Valentina Nulli Augusti dall'altra parte del villaggio. Se in un primo momento Tommaso si era presentato per la sua gelosia ossessiva nei confronti della fidanzata, ha spiazzato tutti già dalla seconda puntata con una svolta improvvisa, lasciandosi andare ad un bacio appassionato con Giulia. I due si sono promessi di esserci l'uno per l'altra, una volta fuori dal programma, toccherà aspettare qualche tempo per scoprire se è davvero nata una nuova coppia, alle spalle di Valentina, che al falò di confronto gli ha chiuso una irrevocabile porta in faccia.

Chi è Giulia Cerini la single che ha baciato Tommaso Eletti

Giulia Cerini è una delle single protagoniste di questa edizione di Temptation Island che con un corpo mozzafiato e le sue movenze atteggiamenti da bambola irresistibile ha fatto esplodere il gossip nel villaggio dei fidanzati. A finire nella sua rete è Tommaso Eletti, il più insospettabile tra i ragazzi, che ha ceduto alla tentazione. Giulia Cerini ha 25 anni, è nata il 14 giugno e nel villaggio ha festeggiato il suo compleanno proprio insieme a Tommaso. Come scopriamo dal suo profilo Instagram, oltre a studiare Ingegneria edile, lavora anche come modella: la sua pagina social è un susseguirsi di scatti in intimo e in bikini, proprio quelli che Tommaso non tollera. Come ogni buona influencer che si rispetti, ha una passione per i viaggi e il "lifestyle".

Il flirt tra Tommaso Eletti e Giulia Cerini a Temptation Island

Dopo innumerevoli tentennamenti, tra Tommaso e Giulia è scattato il fatidico bacio, il primo di una lunga serie. Quando lui sembra rendersi conto dell'errore, quasi si pente, salvo poi continuare per la sua strada: "Ormai è fatta. Oddio, sai che è la fine per me. Che mi hai fatto? Non ci dovevi essere qua. Che caz** mi hai fatto fare". Poi agli altri fidanzati ha spiegato: "Mi sto sentendo male. Che ca**o faccio". Poi la bacia a favor di telecamera: "La voglia è più forte di quello che c'è di là. Voglio uscire di qua e stare con te subito". Eppure tempo record la possessione sembra riversarsi subito sulla nuova ragazza, che vuole tenere tutta per sé: "Non voglio stare così tanto tempo lontano. Lo sai che se ti rifai il seno diventi greve? Ancora di più".