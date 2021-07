Sono usciti dopo appena due puntate, ma Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono già la coppia più discussa di Temptation Island. Il 21enne romano, 19 anni in meno della compagna, prima ha reagito con assurde scenate di gelosia, vedendola insieme ai tentatori, poi ha deciso di tradirla con la single Giulia Cerini, per essere quindi lasciato da Valentina al falò di confronto anticipato. Ma è davvero nato qualcosa di concreto con Giulia, dopo l'uscita da Temptation (che, ricordiamo, è già stato registrato integralmente)? Pare di no, a quanto dice la stessa tentatrice.

Giulia Cerini è single

Com'è noto, i personaggi di Temptation non possono parlare sui social sino a quando non è terminata l'edizione. Tant'è che i a i rispettivi profili Instagram di Tommaso e Valentina sono ancora privati e da nessuno dei due è stata eliminata la foto di coppia che li mostra abbracciati nell'immagine di copertina (un caso, o è un indizio che segnala il ritorno di fiamma?). Come riportato da Biccy.it, Giulia Cerini, però, ha risposto qualche giorno fa al messaggio di un follower che le ha chiesto se è single. La replica è inequivocabile: "Sì". Dunque, a quanto dice lei, non si è legata a Tommaso una volta tornati a casa, dopo i baci appassionati a Temptation Island e nonostante vivano nella stessa città (Roma).

Tommaso diceva di voler stare con Giulia

"La voglia è più forte di quello che c'è di là. Voglio uscire di qua e stare con te subito", aveva detto Tommaso a Giulia nel villaggio. Peraltro, manifestando subito di essere geloso anche di lei: "Sei solo mia, devi guardare solo me". Insomma, considerando che un tradimento così smaccato forse non lo si era mai visto a Temptation, le premesse per una vera frequentazione con la tentatrice fuori dal programma c'erano tutte. Per il momento, però, sembra che tra i due non sia nata una relazione. E dire che persino Valentina, con una nonchalance invidiabile, dopo il falò ha quasi "benedetto" la possibile coppia: "È meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti. Questo programma è servito ad entrambi". Tommaso si è invece detto deluso da Valentina, che di fronte al tradimento ha reagito in modo freddo e senza lacrime.

Chi è Giulia Cerini

Giulia Cerini viene da Roma e ha 25 anni; è laureata in ingegneria civile ed edile ed è una grande appassionata di equitazione. Lavora anche come modella e influencer su Instagram, in virtù di un fisico mozzafiato. Temptation Island è la sua prima esperienza televisiva. Per sapere se è successo qualcosa tra la giovane e Tommaso e se tra lui e Valentina è finita davvero per sempre, non resta che attendere la fine dell'edizione, che si concluderà il 2 agosto: tutti i nodi verranno al pettine e scopriremo cos'è successo alle coppie dopo l'addio all'Is Morus Relais.