Da Witty Tv, arrivano le prime dichiarazioni di Valentina Nulli Augusti, che con Tommaso Eletti ha formato la coppia più discussa di questa prima parte di Temptation Island 2021. Prima il 21enne ha dimostrato una gelosia patologica che lui stesso ha ammesso, nel vedere Valentina ridere e scherzare con i tentatori ("Lo sa che sono malato"), poi l'ha tradita in tempi record con la single Giulia Cerini. Valentina lo ha lasciato al falò di confronto, ma non è apparsa affatto stupita da quanto accaduto.

Come ha reagito Valentina al tradimento di Tommaso

La sua reazione piuttosto fredda e senza scenate ha stupito lo stesso Tommaso, che infatti si è detto molto deluso dal fatto che Valentina non abbia pianto. "È successo quello che mi aspettavo", ha dichiarato la donna dopo il falò, convinta che Tommaso abbia reagito per ripicca dopo averla vista in compagnia dei single (anche se, precisiamo, lei non ha fatto nulla di inopportuno). Nelle sue parole si legge anche un certo fatalismo, come se la loro storia fosse in qualche modo segnata per la differenza d'età: lei ha 40 anni, 19 in più di lui.

Lui non ha accettato il fatto che io mi divertissi in mezzo a queste persone fantastiche. Io mi sono comportata lì dentro come una principessa, a lui questo non arriva. Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane. Io sapevo che in un futuro prossimo, a breve, sarebbe potuto avvenire un cambiamento, ovviamente. Finiscono le storie con i coetanei, figurati il resto. Ora ho la consapevolezza che se mi diverto, sono me stessa e sono serena, a lui non sta bene. Se fossi uscita di qua con Tommaso sarei tornata a Roma con gli stessi identici problemi di prima che a un certo punto, dopo un anno e sette mesi, non voglio più.

Per Valentina Tommaso è ‘inguaribile'

Valentina ha infatti scelto di partecipare a Temptation proprio per risolvere il problema della gelosia di Tommaso. Problema che però, a quanto pare, non può essere arginato. Nonostante il tradimento subito di fronte alle telecamere e a 3 milioni di telespettatori, Valentina non appare particolarmente traumatizzata e sembra accettare la fine della loro storia. La donna ritiene che lui dovrebbe stare con una ragazza più giovane.