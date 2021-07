Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono la coppia più discussa di Temptation Island 2021, peccato che la loro avventura nel programma si sia già conclusa dopo la seconda puntata, con una separazione. Dopo il discusso tradimento di Tommaso con la single Giulia Cerini (per giunta arrivato dopo le eccessive reazioni di gelosia di lui), Valentina ha deciso di chiedere un falò di confronto immediato e di uscire dal programma senza di lui. Ecco le prime parole di Tommaso, rilasciate in un video di Witty Tv subito dopo il falò.

Insomma, Tommaso appare stupito dalle reazione di Valentina, apparsa piuttosto fredda di fronte alle immagini dei baci con Giulia. Il giovane ha confessato di sentirsi più libero e di aver capito che Valentina non è la donna per lui. A dispetto delle fortissime dichiarazioni d'amore che i due si erano scambiati prima di entrare, ora Tommaso vuole vivere quelle opportunità che si era precluso facendo coppia fissa con una donna di 19 anni più grande di lui.

Mi sento liberato. Sono contento di aver capito adesso che forse lei non è la donna della mia vita. Altrimenti non mi sarei comportato così con Giulia. Se fossi stato realmente innamorato questa cosa non sarebbe mai successo. Si vede che mi sono sentito staccato a tal punto da lei da fare quello che ho fatto. Da un lato sono contento di quello che è successo, mi sono svegliato. Ho 21 anni. Quei piccoli passi che dovevo fare crescendo nel tempo mi servono. Sono tornato indietro e ora farò quei passi piano piano, senza saltare tutte le tappe che ho voluto saltare per stare con lei.

Tommaso ha quindi rimarcato la sua delusione nei confronti di Valentina, la cui reazione è stata controllata (tanto da aver pensato che il tradimento sia una semplice ripicca). Sembra destinato a confermarsi uno dei concorrenti più controversi nella storia del programma, prima con la gelosia immotivata, quindi con il tradimento ai danni della (ormai ex) fidanzata, ora con queste dichiarazioni.

Io mi sarei aspettato che fosse stata molto più scottata, mi aspettavo una sberla in bocca. E invece niente. Se io avessi visto un video del genere spaccavo tutto il villaggio, prendevo una barca e andavo a prenderla. Non ha neanche pensato al fatto che ho baciato Giulia. Io dopo mi sono messo a piangere pensando a come sarebbe potuta stare Valentina. Mi aspettavo che reagisse in un altro modo. Non ritorno con lei, non mi prendo in giro da solo.