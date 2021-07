Si è conclusa nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2021, il percorso di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Il giovane ha tradito la sua fidanzata e ha baciato la single Giulia Cerini. Poi, ha detto di aver preso coscienza di non essere innamorato di Valentina e di aver percepito d'un tratto il peso della differenza d'età: lei ha 40 anni, lui 21. Intanto, non ha perso tempo a riversare la sua gelosia su Giulia.

Tommaso considera già Giulia di sua proprietà

Tommaso, che si è lasciato andare a una serie di baci con Giulia e ha chiarito di voler lasciare Temptation Island con lei, prima ha rimarcato il modo di vestire della single: "Questo vestito è troppo…Non voglio che balli con un altro". Poi, si è lasciato andare a pensieri sparsi sul fatto che se la donna dovesse decidere di rifarsi il seno non la farebbe più uscire di casa:

"Tu sei perfetta, sia dentro che fuori. Io voglio andare a sciare con te. Pensa che bello. Se io vado a settembre, ottobre, novembre, dicembre, tu puoi venire con me perché ci vado da solo. Non voglio stare così tanto tempo lontano. Lo sai che se ti rifai il seno diventi greve? Ancora di più".

Giulia Cerini, allora, gli ha chiesto: "Poi non mi fai uscire di casa?" e lui ha replicato convinto: "Eh no. Tanto solo con me devi stare". La giovane gli ha chiesto se possa vedere almeno le amiche, su questo punto ha annuito, mentre quando gli ha nominato gli amici è rimasto in silenzio. Giulia si è precipitata a rassicurarlo: "Tanto non ne ho, tranquillo" e lui: "Tanto ti porto via. Dove ti porto? Sulle montagne".

La stessa gelosia che aveva per Valentina

Insomma, in un istante, Tommaso Eletti ha dirottato la sua forte gelosia su Giulia. Lo stesso comportamento, fino a una manciata di giorni prima, era riservato a Valentina a cui diceva che il suo "corpo è sacro", nessuno doveva osare toccarla. La fidanzata non doveva permettersi di indossare bikini troppo scollati o dare troppa confidenza: "Lo sa che sono malato". Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire il destino di questo bizzarro trio.