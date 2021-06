La prima puntata di Temptation Island ha già svelato quello che sembra destinato ad essere un punto fermo di questa edizione. La gelosia morbosa di Tommaso nei confronti di Valentina è infatti destinata ad essere il sottofondo di queste prime battute della nona edizione del programma. Una gelosia quasi innaturale, ingiustificata per portata e per modalità con le quali si è presentata. I due hanno scelto di andare sull'Isola e mettersi alla prova nonostante Tommaso non sembri avere la benché minima tolleranza per le cose più normali, come il fatto che Valentina indossi un bikini, o l'idea che possa parlare con gli altri tentatori, nonostante dovrà rimanere nel villaggio per 21 giorni.

Elettra Lamborghini sfotte Tommaso

Un fatto che è diventato immediato oggetto di commento sui social, dove la prima puntata di Temptation Island ha lasciato il segno da subito, a dimostrazione dell'enorme attesa per il programma di Canale 5. Si è accorta di Tommaso anche Elettra Lamborghini, che sui social non ha esitato a ironizzare sulle sue reazioni decisamente eccessive. E lo ha fatto a modo suo:

Ma Lamborghini non è la sola a scherzare su Tommaso, c'è chi come Rudy Zerbi batte la strada tricologica per intercettare il trend:

La gelosia folle di Tommaso per Valenitna

La prima cosa lampante della coppia composta da Tommaso e Valentina è la differenza d'età, lui 21 anni e lei 40. Ma a questo divario anagrafico si somma un aspetto determinante, ovvero la gelosia ossessiva e patologico di Tommaso. "Una bambola come la volevo io", così la descrive, sottolineando da subito di non essere disposto a tollerare di vedere la compagna "troppo scoperta" davanti ai tentatori e ostentando una possessività che non ammette deroghe. "Tu sei solo mia, devi guardare solo me", le dice nella presentazione, suggerendole di non guardare nessuno dei ragazzi al momento della scelta dei tentatori. E queste sono solo le parole pronunciate nel video di presentazione, perché Tommaso ha subito reagito in malo modo ai primi video di Valentina al villaggio, commentando negativamente la scelta dei costumi e gli atteggiamenti avuti con gli altri: "Io non so se ce la faccio a resistere 21 giorni", ha detto a uno dei suoi compagni d'avvetura.