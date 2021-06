Tommaso Eletti è già il grande protagonista di Temptation Island 2021. In coppia con Valentina Nulli Augusti, sin dai primi momenti del programma ha manifestato una gelosia esagerata nei suoi confronti, tanto da aver suscitato un mare di commenti social, anche da parte di vip come Elettra Lamborghini. Decisamente inattesa è però la dichiarazione di Guendalina Tavassi, che sostiene di aver ricevuto dal ragazzo insulti sui social.

La rivelazione di Guendalina Tavassi

L'ex gieffina e concorrente di Tale e Quale Show ha infatti spiegato che Tommaso sarebbe un suo vicino di casa, con cui avrebbe avuto solo contatti via Instagram. A suo dire, il giovane le avrebbe scritto anche in privato: "Penso: Oddio questo lo conosco, con quel frontone che sembra Megamind. Poi mi sono ricordata. C'era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui".

Chi è Tommaso Eletti

Tommaso Eletti ha 21 anni e da un anno convive con Valentina Nulli Augusti, che ne ha 19 più di lui. La coppia si è rivolta a Temptation Island per cercare di risolvere l'enorme gelosia di lui, che si sente molto insicuro per la sua giovane età. Tommaso ne ha dato prova nella prima puntata di Temptation, chiedendo addirittura alla compagna di non mostrarsi in bikini e tenere il più possibile coperto il suo corpo. Il ragazzo è rimasto sconvolto da alcuni video che mostravano la donna vicina ad alcuni tentatori, nonostante lei non abbia manifestato alcun comportamento davvero inopportuno: "Siamo venuti qui perché lei deve dimostrare che mi rispetta. Ci siamo promessi che non avremmo avuto alcun contatto fisico coi single".