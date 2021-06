La quarta coppia annunciata tra i partecipanti a Temptation Island 2021 da Jessica e Alessandro, alle prese con una forte insoddisfazione da parte di lei nei confronti della vita di coppia. Il reality show delle tentazioni va in onda su Canale 5 dal 30 giugno per sei puntate: dopo la prima prevista di mercoledì, il programma condotto da Filippo Bisciglia viene trasmesso ogni lunedì.

Chi sono Jessica e Alessandro, fidanzati da 7 anni

Quella tra i due protagonisti di Temptation Island è una relazione di lunga durata. Sono infatti fidanzati da sette anni e da due convivono. Proprio da quando hanno scelto di andare a vivere insieme, però, la loro storia d'amore avrebbe intrapreso una china discendente: per questo motivo, hanno deciso di partecipare al programma Mediaset, su scelta di Jessica, per capire qual è il futuro della loro relazione.

Perché Jessica e Alessandro partecipano a Temptation Island

A contattare la trasmissione è stata proprio la 34enne Jessica. Dopo i primi anni felici, negli ultimi tempi la loro vita insieme avrebbe perso smalto e la donna accusa il compagno di averla trascinata in una routine noiosa e priva di divertimenti: "Ho scritto a Temptation Island perché quando ho conosciuto Alessandro mi sono innamorata di lui perché era una persona intraprendente, il classico ragazzo che piaceva a tutte. Da quando siamo andati a convivere, da circa due anni, è diventato una persona fredda, monotona. Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Non facciamo niente. Stiamo a casa a guardare la tele, divano, non usciamo neanche. Vorrei un po' di fuoco, meno noia". Di diverso parere è Alessandro, che invece è pienamente soddisfatto della loro vita insieme: "Io mi sento perfetto così come sono, non devo cambiare nulla". Questa diversità di vedute è destinata a essere al centro della loro esperienza a Temptation Island.