Alessandro e Jessica si lasciano a Temptation Island, lui: “Ho una dignità posso mai stare con una così” Nella quinta puntata di Temptation Island, le coppie arrivano alla fine del loro percorso. Tra Alessandro e Jessica le cose non sembrano andare per il giusto verso: lei è sempre più infatuata del single Davide Basolo, con il quale si scambia effusioni che fanno salire un incredibile rabbia al suo fidanzato. Al falò di confronto i due se ne dicono di tutti i colori e decidono di lasciare il programma divisi.

A cura di Ilaria Costabile

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island è arrivato alla fine, le coppie sono giunte al momento in cui le loro strade potrebbero diversi oppure trovare un modo per ricongiungersi. La quinta puntata del docu-reality di Canale 5 vede tra i protagonisti Jessica e Alessandro che, ormai, sembrano arrivati ad un punto di non ritorno. Lei è sempre più presa dal single Davide Basolo che le ha completamente confuso le idee.

La rabbia di Alessandro

La storia di Jessica e Alessandro, ormai, è arrivata al capolinea. I due è difficile che possano trovare un punto di incontro dopo quello che è stato mostrato nel pinnettu, dove una Jessica sempre più disinibita e infatuata dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne, non esita a baciarlo, accarezzarlo e stargli sempre più vicino. La rabbia del suo fidanzato non tarda ad arrivare, dopo ben tre chiamate consecutive, tanto che distrugge un vado nel pinnettu con un calcio. Alessandro non riesce a placarsi: "Io spacco tutto, devo solo chiamare il falò di confronto. Non posso vedere questo schifo qui, ma è tutto costruito, questa ha visto le mie robe ed è impazzita". Intanto Jessica si lascia andare ad alcune dichiarazioni piuttosto spiazzanti, relative alla notte trascorsa in compagnia di Basolo: "Sono triste perché qua fuori non ci vedremo più. Grazie a te sono ritornata a stare bene".

Il falò di confronto di Alessandro e Jessica

Alessandro non ce la fa più e chiama il falò di confronto, stanco di dover assistere alle continue chiamate nel Pinnettu. L'inizio del falò mette a dura prova la resistenza di entrambi che iniziano a battibeccare e a rinfacciarsi tutto quello che non si sono detti fino a quel momento: "La nostra vita sessuale è sparita, non mi tocca da una vita" dice lui incolpando la fidanzata. Lei, di contro, racconta a Filippo Bisciglia che cerca di destreggiarsi tra le loro frecciate: "Lui non mi ha mai amato e lo conosco bene, di questa tizia con cui ha fatto il cretino non gliene frega niente" e Alessandro ribatte: "Io ho il coraggio di dirle le cose, quella ragazza lì la ringrazio mi ha aperto gli occhi, io me la vado a prendere". Dopo una serie di botta e risposta uno più tagliente dell'altro: "Secondo te quello di può mai considerare, ma stai zitta" e ancora: "Lui fa solo quello che piace a lui, se fosse stato innamorato di me avrebbe fatto qualcosa, e invece no", alla fine alla domanda fatidica sull'uscire insieme o meno, entrambi rispondono di no: "Ho una dignità Filippo, posso mai stare con una così" dice Alessandro ancora visibilmente arrabbiato, seguito a ruota da Jessica che non ha intenzione di recuperare il loro rapporto.

Alessandro corre da Carlotta

Alessandro, poi, corre da Carlotta, la single che gli ha consentito di aprire gli occhi e andare avanti nel rapporto con la sua fidanzata Jessica. "Speravo mi venissi a prendere" dice lei, concludendo il loro incontro con un abbraccio appassionato.