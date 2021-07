A Temptation Island, il percorso della coppia formata da Jessica e Alessandro era iniziato senza forti scossoni, con lui concentrato per tutto il tempo sui suoi allenamenti e sulla dieta ferrea, al centro dei momenti più ironici del programma. Qualcosa è cambiato – finalmente – nella terza puntata, con un video visionato in pinnettu. Nel filmato, Jessica è apparsa intenta in un ballo sensuale con il tentatore (ed ex corteggiatore di Uomini e Donne) Davide Basolo. Poi, alcune affermazioni di lei l'hanno fatto infuriare:

Io sto pensando molto in questi giorni, forse ho bisogno di un'altra persona. Se non mi sono sposata un motivo c'è. Un figlio con lui non lo farei.

Carezze e massaggi con Davide Basolo

L'intimità con Basolo è cresciuta progressivamente, con diversi contatti fisici, carezze, massaggi. Addirittura, lei si è aperta a parlare con lui della sua vita intima con Alessandro, raccontando a un incredulo Davide: "Lo facciamo ogni due-tre mesi. Non ho voglia". Anche parlando con le altre ragazze, Jessica ha ammesso di non essere più interessata a rapporti fisici con il fidanzato: "Non lo facciamo da mesi, forse è un mio blocco". Lei stessa, dopo i tanti momenti con Davide, ha confessato di essere molto attratta dal tentatore: "Forse ho bisogno di una persona come lui, già dai primi giorni avrei voluto avvicinarmi a lui". Addirittura, Jessica ha affermato che forse può ritenersi già single.

La reazione di Alessandro

Se fino a quel momento Alessandro era prevalentemente concentrato su se stesso e sui suoi allenamenti, questi video lo hanno fortemente provato. Il ragazzo ha avuto una forte reazione nervosa, fino a prendere a calci una bottiglietta e a decidere di rompere con Jessica: "Io tutto ho dato a questa qua. Io so già cosa devo fare. Ti ho mantenuta fino a ieri. Tu non tornerai con me. Almeno è consapevole che è già single. Dopo sette anni insieme, fa così col primo che incontra. io ho fatto tutto per lei, le ho comprato la macchina, la casa. Le ho chiesto tre anni fa a Parigi di fare un figlio. Lei è una viziata". Al falò, di fronte ad altri video di Jessica con Davide, Alessandro ha ribadito la sua rabbia contro la fidanzata, dicendosi deciso a lasciarla. Poi, però, ha ammesso di essere ancora innamorato. Il percorso, dunque, continua.