Chi è Davide Basolo, il tentatore di Temptation Island già visto a Uomini e Donne Davide Basolo è un tentatore di Temptation Island ma non è alla sua prima esperienza in tv: ha infatti già partecipato a Uomini e donne come corteggiatore di Giovanna Abate. Qui era noto come l’Alchimista e nelle prime puntate si presentò mascherato. Non fu però la scelta di Giovanna, che preferì Sammi Hassan. A Temptation, si è avvicinato molto a Jessica Mascheroni.

A cura di Valeria Morini

Davide Basolo è un tentatore di Temptation Island ma si è già fatto conoscere al pubblico televisivo perché ha partecipato a Uomini e donne come corteggiatore di Giovanna Abate. Nella prima fase post Covid del programma di Maria De Filippi, Davide era noto come l'Alchimista e partecipò nelle prime puntate presentandosi mascherato in puntata. Originario di La Spezia, dov'è nato il 28 settembre 1993, il 27enne è un impiegato, influencer, ex bartender e aspirante scrittore. A Temptation Island, dopo un inizio in sordina si è messo in luce per l'avvicinamento alla fidanzata Jessica. Il suo profilo Instagram è davide_basolo.

Davide Basolo a Temptation Island dopo Uomini e Donne

Basolo è noto principalmente per essere il corteggiatore mascherato che si è presentato come l'Alchimista al pubblico di Uomini e donne. Nelle prime puntate Davide ha indossato una maschera di Salvador Dalì, ispirata alla serie tv La casa di carta di cui è grande fan. Dopo questa prima curiosa fase del corteggiamento, si è svelato a Giovanna Abate, rivelando al pubblico la propria identità (che Fanpage.it aveva già scoperto). La tronista è rimasta molto colpita dal ragazzo, sia dal suo aspetto fisico che dal suo carattere, però alla fine ha preferito scegliere l'altro corteggiatore Sammy Hassan, con cui peraltro la relazione si è chiusa dopo pochi giorni. La "non scelta" Davide Basolo si è lasciato l'esperienza alle spalle, archiviando la conoscenza con Giovanna come un capitolo chiuso per sempre. A un anno di distanza, è tornato in tv come single a Temptation Island, dove ha instaurato un feeling particolare con la fidanzata Jessica Mascheroni.

Davide Basolo a Temptation Island e il flirt con Jessica

Soprattutto a partire dalla terza puntata, Davide e Jessica hanno iniziato a flirtare e a sviluppare un rapporto molto stretto, con contatti fisici evidenti. Jessica ha confidato al ragazzo la sua insoddisfazione nel rapporto di coppia con il fidanzato Alessandro Autera: la donna ha lamentato di annoiarsi e ha confessato di sentirsi bloccata nei rapporti intimi con il compagno, che avverrebbero solo ogni due-tre mesi. Jessica e Davide si sono scambiati abbracci e carezze, tanto da mandare Alessandro su tutte le furie. Alle altre fidanzate, lei ha inoltre ammesso di sentirsi molto attratta dal single e di aver deciso di contenersi perché ci sono le telecamere.

Davide Basolo è single e ha lavorato come bartender

Davide ha lavorato come bartender a Firenze e come responsabile di sala in un locale di Formentera, dopo aver studiato presso la “EBS European bartender school” (in passato ha lavorato anche presso alcuni negozi di abbigliamento). Dalla sua scheda di presentazione a Temptation Island, al momento risulta impegnato come impiegato. Inoltre, sta scrivendo il suo primo romanzo. Prima di Uomini e Donne, ha avuto una relazione durata un anno con Elena Bendini, modella toscana.