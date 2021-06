La nuova edizione di Temptation Island arriverà su Canale 5 a partire dal 30 giugno. Tra le coppie ci sono anche Claudia e Ste che faranno il loro percorso dei sentimenti per capire se alla fine ne usciranno rafforzati o meno. Claudia e Ste sono fidanzati da quattro anni e mezzo. La coppia aveva fissato la data del matrimonio per il 1 agosto 2020 ma a causa della pandemia hanno dovuto rimandare. Ha scritto Claudia a Temptation Island perché le cose non sono andate bene tra loro e con il matrimonio incombente, le paure si moltiplicano. Ste vuole dimostrare di essere l'uomo giusto per un passo tanto importante.

La storia d'amore tra Claudia e Ste

La storia d'amore tra Claudia e Ste nasce nel 2017, quando lei ha 22 anni e lui 24. L'amore sembra forte ma quando decidono di fissare la data per la nozze, scoppia la pandemia e si ritrovano costretti a rimandare. A un anno di distanza, Ste vorrebbe riprendere quel discorso lasciato sospeso ma nel frattempo i dubbi sono cominciati a maturare da parte di Claudia, che ha deciso di scrivere a Temptation Island e mettere il rapporto in gioco.

Perché Claudia e Ste partecipano a Temptation Island 2021

Ma perché Claudia e Ste hanno deciso di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island? Come è stato dichiarato dalla stessa Claudia, nella breve prima clip introduttiva, è stata proprio lei a scrivere alla redazione di Temptation Island. Scopriamo perché: "Ho scritto io a Temptation Island perché le cose tra di noi non sono andate bene e io ho paura, voglio capire le cose come andranno realmente", ha dichiarato Claudia. Dal canto suo, Ste si sente abbastanza sicuro: "Avevamo fissato la data per il 1 agosto 2020, purtroppo con la pandemia abbiamo dovuto rimandare. E quindi voglio farle capire per l'ennesima volta la sicurezza che io ho nel mio sentimento e la volontà che io ho di sposarla":