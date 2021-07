Ste che prende a pugni il cuscino a pouf sulla spiaggia dell'Is Morus Relais a Temptation Island è già un tormentone di questa edizione. Fidanzato di Claudia, Ste è disperato per le confessioni e i dubbi inaspettati che la sua fidanzata ha tirato fuori davanti alle telecamere del programma. Tra loro la passione sembra essere sfumata e Claudia non si fa problemi a confessare al single Luke quali sono i limiti della sua intimità con Ste. La reazione del ragazzo è ancora una volta uno sfogo di rabbia. È in lacrime e a pezzi: "Ho paura di perderla, ma meglio sapere certe cose adesso che dopo il matrimonio".

Claudia: "Quando si avvicina ho l'ansia"

Ste viene convocato da Filippo Bisciglia al falò: ha una comunicazione importante per lui. C'è un video di Claudia che confessa diversi particolari intimi del suo rapporto a Luke, il single al quale si è avvicinata sin dai primi giorni. "Posso farti una domanda a livello sessuale? La voglia non viene da lui?", le domanda il tentatore. "Lui non è molto cambiato, si avvicina e mi cerca ma è diventata una cosa meccanica. In ambito caratteriale non mi trovo più bene e questo si ripercuote nell'intimità. Cerco scuse, mi irrigidisco, non riesco proprio: mi prende l'ansia appena si avvicina. Mi sembra faccia il viscido. Di mio sono molto passionale, ma ormai mi sento spenta e lui non mi chiede nemmeno più il perché", ammette lei lasciando il suo fidanzato nel gelo più totale seduto al falò. "Anche se lui non c'è, mi sento bene. Non sento tutta quella mancanza che speravo o mi immaginavo di sentire".

I dubbi di Claudia sulle nozze con Ste

Nella scorsa puntata Claudia è scoppiata in lacrime raccontando di non essere più sicura del matrimonio, che avrebbe dovuto celebrare con Ste ma che è saltato per via del Covid: "Non sono felice come una che si deve sposare. Mi sembra che siamo più amici che una coppia. Anche a livello intimo, quella cosa in più nell'ultimo anno è diventata rarissima", aveva confessando piangendo. "Io mi voglio sposare, ma non sento quella felicità che tutti avrebbero al posto mio. Forse perché non voglio capire altre cose: e se non fossi più innamorata? O non più innamorata come prima".