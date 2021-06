Parte malissimo Temptation Island, per la coppia formata da Claudia Venturini e Stefano Socionovo, che conosciamo semplicemente come "Claudia e Ste". I due si dovevano sposare nel 2020 ma sono stati costretti dalla pandemia a rimandare la cerimonia di nozze all'agosto 2021. Un anno di Covid, con la convivenza forzata 24 ore su 24 (lui lavora da casa, lei al momento non sta lavorando), ha però pesato duramente sul rapporto di coppia, almeno da parte di lei. L'elemento più curioso è il fatto che Claudia non ne abbia mai parlato a Ste e abbia invece deciso di aprirsi completamente non appena arrivata a Temptation Island.

Non c'è più quella leggerezza. Il nostro rapporto era giocoso, lui era tanto carino e romantico. Nell'ultimo anno queste cose si sono perse. A volte mi sento estranea dentro casa mia con lui, come se non ci conoscessimo così a fondo. Lui lavora a casa h24, il fatto di rimandare il matrimonio, vivere insieme tutto il giorno è pesante. Lui è nervoso e mi risponde male. Secondo lui io non faccio niente tutto il giorno e non è vero. Mi fa sentire una nullità. Certe volte parlo e lui non sente. Magari esco dal bagno con gli occhi rossi perché ho pianto e lui non se ne accorge. Gli dico che ho l'allergia e lui ci crede. Certe volte penso che non mi conosca. Non sono felice con lui come merito, all'inizio eravamo tanto felici.

Claudia in lacrime, forse non è più innamorata

Parole pesanti quelle di Claudia, che è scoppiata in lacrime e ha ammesso di non essere più convinta delle nozze: "Non sono felice come una che si deve sposare. Mi sembra che siamo più amici che una coppia. Anche a livello intimo, quella cosa in più nell'ultimo anno è diventata rarissima. Lui cerca molto il contatto fisico, io mi allontano e magari la butto in scherzo. Il negozio dell'abito da sposa mi ha chiamato più volte e io non ho mai risposto, mi saliva il panico. Io mi voglio sposare, ma non sento quella felicità che tutti avrebbero al posto mio. Forse perché non voglio capire altre cose: e se non fossi più innamorata? O non più innamorata come prima? Se sapessi la risposta forse non mi sposerei. Abbiamo sempre parlato di figli, ma ora non so se vorrei figli con lui".

La reazione di Ste al video di Claudia

I dubbi di Claudia, per quanto comprensibili, sono stati destabilizzanti per Ste, che fino ad ora non aveva mai sospettato di nulla. Le accuse sono piovute come un fulmine a ciel sereno, tanto che il ragazzo, dopo aver visto i video con le dichiarazioni della fidanzata, è corso nel bagno disperato. Poi si è rifugiato su una sdraio, parlando a se stesso visibilmente sconvolto: "Già mi ha ammazzato questa, mi ha proprio ammazzato. Sono sempre il solito co***ne di m***a. Non me lo meritavo proprio". Ai compagni di Temptation ha aggiunto: "Non mi dici queste cose, alla prima occasione tiri fuori tutta ‘sta roba. Questa è una cosa da falò immediato, ma io sto 21 giorni qui perché è lei che deve fare pace con il suo cervello". In un filmato successivo, Claudia si è lamentata con uno dei single: "Lui è quadrato, me lo trovo che tutte le sere sta a scrivere sul divano. Ma stai un po' con me, no? Al cinema dorme, se mi trovasse a casa con un altro sul divano nemmeno se ne accorgerebbe". Lui è sbottato: "Mi alzo alle 6 e un quarto tu ti alzi alle 10. Fa la casalinga da 2 anni e rompe perché ho il problema che mi indormo (sic)?".

Claudia vicina al single Luke, Ste si dispera

Come se bastasse, nel primo falò Ste ha visionato alcuni video che mostrano Claudia molto vicina al tentatore Luke. Il fidanzato della ragazza l'ha presa malissimo e ha cominciato a prendere disperatamente a pugni un pouf. Una valvola di sfogo che ha funzionato, perché passata la rabbia si è calmato: "Claudia, contiamo solo io e te".