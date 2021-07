Claudia e Ste grandi protagonisti nella terza puntata di Temptation Island, in onda lunedì 12 luglio. La coppia in procinto di sposarsi (con data nozze fissata al 7 agosto) ha aperto il nuovo appuntamento con il reality di Canale 5: lei è l'insicura, lui il romanticone. Nonostante le numerose dichiarazioni di Claudia in cui si è detta sempre più insicura sulla loro relazione, Ste non ha perso la speranza ed è ancora deciso a sposarla. Per questo, ha compiuto un gesto romantico: ha scritto sulla sabbia la parola "Peh", che per loro avrebbe un significato particolare. "Le ho promesso che l'avrei scritta tutte le sere. Solo ieri non ce l'ho fatta, oggi ho di nuovo la speranza, domani chissà", ha detto ad Alessio.

I video di Claudia con Luke, la reazione di Ste

Speranza che però barcolla sempre di più. Ste non ha fatto in tempo a ritrovare la positività, che alcuni video di Claudia lo conducono nuovamente nello sconforto. In pinnettu, il ragazzo ha dovuto visionare un filmato in cui la fidanzata ha ammesso: "Non sono sicura di volerlo sposare, sennò non ero qui. Non mi manca così tanto". La giovane ha ammesso anche di non aver mai voluto chiarire in modo esplicito con Ste i loro problemi di coppia. Al falò, inoltre, Ste ha visto alcuni video in cui Claudia è apparsa molto vicina al single Luke, tra twerking e contatti fisici. "Mi sa che si è scordata a casa il rispetto", ha osservato Ste, molto infastidito, "Mette le mani nei pantaloni di quello, si fa toccare. Sta perdendo pezzi. Io resto qua ma quando passerà il limite…" .

Dopo il pouf, Ste si sfoga con il sacco da boxe

La scena topica avviene dopo un successivo falò, in cui Ste ha continuato a vedere una Claudia molto disinvolta con Luke. La frase che l'ha fatto infuriare è però "Io non ci voglio tornare in quell'angolo in cui sono stata per un anno". Dopo gli ormai celebri sfoghi contro il pouf, stavolta se l'è presa con il sacco da boxe, con l'immancabile colonna sonora di Rocky in sottofondo: "Io la metto in un angolo? Le faccio fare la vita di Chiara Ferragni" (sotto, tutti i video).