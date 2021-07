Se per due puntate di Temptation Island Claudia ha espresso fortissimi dubbi sul suo matrimonio con Ste, programmato per il 7 agosto, è bastato un video con il pianto disperato di lui per smuovere la ragazza. Claudia ha ammesso di essere ancora innamorata del fidanzato e, spinta anche da Filippo Bisciglia, ha chiesto il falò di confronto immediato. Si è dunque chiuso nella terza puntata il percorso di Claudia Venturini e Ste Socionovo. Ecco cosa è successo al falò.

Claudia è ancora innamorata di Ste

Dopo essersi avvicinata al single Luke, provocando la reazione rabbiosa e disperata di Ste che se l'è presa con pouf e sacchi da boxe, Claudia è tornata sui suoi passi. Al falò di confronto, lei lo ha abbracciato e si è sincerata sul suo stato. "Sto una mer*a", ha ammesso lui, "Ti ho visto quel ragazzo, non sentivi la mia mancanza. Non hai parlato dei tuoi errori ma ti sei soffermata solo sui miei. Come vuoi che sto?". "Alcune cose le ho dette perché volevo una reazione da parte tua", ha ammesso Claudia, "Lì mi sentivo come non mi ero mai sentita, molto libera e spensierata". Poi, la ragazza ha spiegato tutto quello che l'ha fatta star male nell'ultimo anno di relazione con Ste:

Non ti accorgi di quando piango. Ci sono persone che conosco da una settimana qui e hanno capito più cose di te. Sicuramente ci sono mancanze da parte mia, non ti chiedo mai scusa. Qui dentro mi sono analizzata. Mi impegnerà a migliorare. Il nostro rapporto è partito da un'amicizia e questo è un valore aggiunto. Voglio che non mi alzi la voce, che mi cercassi di capire di più, che fossi più per il confronto. Vedendo che tu hai questo atteggiamento, io mi chiudo e non riesco a parlare.

Ste e Claudia escono insieme da Temptation Island

Ste, molto commosso, l'ha spinta ad aprirsi molto di più con lui e, da parte sua, ha promesso un cambiamento: "Le cose non me le devi fare capire, me le devi dire. Niente mi ferisce, e anche se mi ferisce vado avanti. Io cambierò, so che tendo a comportarmi così con le persone che più amo, te, mia madre, mia nonna. Dovrò anche cercare di capirti quando non parli". Tra baci e abbracci, i due sono usciti insieme, in apparenza più innamorati di prima e lei ha deciso che vuole sposarsi. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene: gli invitati possono stare tranquilli, il matrimonio si farà.