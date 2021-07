I 5 momenti più trash di Temptation Island, tra gli infiniti falò di Floriana e Federico La puntata di Temptation Island in onda lunedì 19 luglio ha visto protagonista Floriana e Federico. Nonostante le richieste di attenzioni di lei, lui la sminuisce di continuo, la deride dal punto di vista fisico tanto da spingerla ad auto soprannominarsi “la sposa cadavere”. Floriana raccoglie il supporto del web, mentre Federico vicino alla single Vincenza finisce in lacrime davanti al falò. Il primo dei tanti. Ecco i 5 momenti più trash di Temptation Island.

Le lacrime di Federico Rasa non sono bastate ad intenerire Floriana Angelica, che salvo imprevedibili colpi di scena dovrebbe aver messo un punto alla sua relazione con il fidanzato. La puntata di Temptation Island in onda lunedì 19 luglio ha visto protagonista la coppia di Palermo che, insieme da due anni, arriva al programma con un evidente squilibrio relazionale. Nonostante le richieste di attenzioni di lei, lui la sminuisce di continuo, la deride dal punto di vista fisico tanto da spingerla ad auto soprannominarsi "la sposa cadavere". Floriana raccoglie il supporto del web, mentre Federico vicino alla single Vincenza finisce in lacrime davanti al falò. Il primo dei tanti. Ecco i 5 momenti più trash di Temptation Island.

Il malessere di Floriana

Dopo le ripetute accuse di Federico che la critica come persona e come donna, Floriana ha un crollo emotivo. Versa lacrime davanti al feeling del suo fidanzato con la single Vincenza. "Non lo voglio vedere più perché è cattivo, perché ci sono modi e modi e lui non ha modi. Devo pensare a me stessa e non posso stare così. Me ne vado, ma senza parlare e lo mando a fare in cu**. Io voglio sparire perché voglio che la mia faccia lui non la vede più". Ma se in un primo momento lei sembra intenzionata a voler andare via, poi ristabilisce le priorità e riprova ad andare avanti. Ma un altro video, insieme ad altre parole di Vincenza – "Disse quello che ha una ragazza che è uno stecchino"- , mette in crisi la sua stabilità.

Federico rifiuta il falò

Esasperata, Floriana chiede a Federico il falò di confronto ma lui non si presenta perché è troppo preso dalla conoscenza con la single Vincenza. "Ridicolo, ma ridicolo. Ho aspettato un'ora. Prenditi tutto il tempo che vuoi, ma io tra venti giorni ti dò un calcio in culo". La sensazione è che qualcosa sta per cambiare sul serio. Intanto, il web è con Floriana: "Lascia quel viscido". Tutti su Twitter stanno solidarizzando con Floriana, spingendola idealmente a lasciare subito la trasmissione da sola. Nel frattempo, Floriana ha incassato anche la solidarietà di tutto il villaggio delle fidanzate, composto anche dai tentatori. Non sarebbe da escludere un'eventuale vendetta di lei, una dinamica che abbiamo già visto in altre occasioni.

Le terribili parole di Stefano a Manuela

Stefano nei confronti di Federica ha solo cattive parole e la sminuisce senza ritegno: "Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente". Immediata la reazione di lei davanti ai video: "Le sue parole non sono commentabili. È uno sporcaccione in tutti i sensi, che schifo di persona". Quando l'ha tradita le avrebbe detto: "Non sei né la prima né l'ultima, passaci su". Non tollera le attenzioni che dà alla single Federica, davanti alla cattiveria che le ha riservato in più occasioni: "Gli dispiace di una persona che neanche conosce. A me ha fatto perdere il lavoro e la casa". Lei però decide di vedere fino a che punto il suo fidanzato può spingersi nel villaggio, scegliendo dunque di restare.

Le lacrime di Federico al secondo falò

La fidanzata chiama per la seconda volta Federico al falò. Lui accetta e, inaspettatamente, crolla in un pianto disperato. "Tutto quello che fai con questa ragazza, con me non lo fai da più di un anno", spiega Floriana che non ha nessuna intenzione di retrocedere. Lui prova s spiegare: "Lei non sa quello che provo, qua dentro l'ho capito: che la amo da morire", ma i suoi comportamenti non hanno giustificazione, le sue parole soprattutto. "Tu non mi meriti, piangi perché ti rendi con to che hai fatto schifo. Non ci torni a casa con me", sembra essere la sua scelta irreversibile.

Il colpo di scena di Alessandro

Non più solo fitness, Alessandro sembra essersi improvvisamente svegliato nel villaggio dei fidanzati e apprezza le attenzioni della single Carlotta. "Che sfigato", Jessica assiste al "tubare" del suo compagno con Carlotta e guarda anche le confidenze che lui fa agli altri ragazzi anche su di lei e sul suo tipo ideale di donna. Jessica ammette: "Lui è già con l'intento che quello che ha visto dei miei video è imperdonabile e allora adesso si lascia andare perché dice: ‘non è che sono venuto qua per farmi prendere per il culo'. Si è messo ballare e lo sapevo già".