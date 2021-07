Stefano a Temptation Island sminuisce Manuela: “Oltre alle pulizie non sa fare nulla” L’intesa tra Stefano e la single Federica sembra andare oltre l’approccio fisico e si scambiano tenere confidenze sul loro passato. La single scoppia a piangere e lui la consola sotto le coperte in giardino, abbracciandola. Manuela: “Vorrei prenderli a schiaffi tutti e due”. Immediata la reazione di lei davanti ai video: “Le sue parole non sono commentabili. È uno sporcaccione in tutti i sensi, che schifo di persona”.

A cura di Giulia Turco

Stefano a Temptation Island è sempre più vicino alla single Federica. Lui fa continui apprezzamenti sul suo fisico, entrambi avvertono un'attrazione fatale e nella vasca idromassaggio si lasciano andare ad effusioni non trascurabili da parte della sua fidanzata. L'intesa tra Stefano e Federica sembra andare oltre l'approccio fisico e si scambiano tenere confidenze sul loro passato. La single scoppia a piangere e lui la consola sotto le coperte in giardino, abbracciandola. Manuela: "Vorrei prenderli a schiaffi tutti e due". Lei non perde tempo e gliela fa pagare approfondendo il feeling con il single Luciano Punzo.

I problemi in intimità tra Stefano e Manuela

Non è la prima volta che la coppia espone problemi di intimità, che Stefano intende risolvere fuori dalla sua relazione, con la single Federica. D'altronde, nei confronti di Federica ha solo cattive parole e la sminuisce senza ritegno: "Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente". Immediata la reazione di lei davanti ai video: "Le sue parole non sono commentabili. È uno sporcaccione in tutti i sensi, che schifo di persona". Quando l'ha tradita le avrebbe detto: "Non sei né la prima né l'ultima, passaci su". Non tollera le attenzioni che dà alla single Federica, davanti alla cattiveria che le ha riservato in più occasioni: "Gli dispiace di una persona che neanche conosce. A me ha fatto perdere il lavoro e la casa". Lei però decide di vedere fino a che punto il suo fidanzato può spingersi nel villaggio, scegliendo dunque di restare.

I due stanno ancora insieme

Nonostante tutto, le indiscrezioni su Stefano e Manuela parlano chiaro: la coppia starebbe ancora insieme dopo il programma e sarebbe stata avvistata di recente insieme a Brindisi, la loro città. Potrebbe trattarsi di voci infondate, considerando che la crisi del loro rapporto sembra aver inciso una spaccatura irrimediabile, almeno stando a quanto trapela dalle puntate di Temptation Island andate in onda finora. Ad ogni modo, la verità sulla loro storia d'amore la scopriremo solo una volta terminato il programma, perché fino ad allora il contratto che hanno firmato impone alle coppie il massimo riserbo sullo stato della loro relazione.