Manuela e Stefano di Temptation Island 2021 avvistati insieme: sono ancora fidanzati Nel corso del programma, Manuela e Stefano se ne dicono di tutti i colori a distanza ma nella vita reale pare invece che siano ancora d’amore e d’accordo: la coppia è stata avvistata a Brindisi. La quarta puntata di Temptation Island 2021 svelerà nuovi sviluppi della loro trama e gli ascolti puntano a crescere ancora.

Arrivano spoiler dalla vita reale mentre ogni lunedì sera c'è ancora Temptation Island 2021 in onda. Parliamo della coppia composta da Manuela e Stefano, al centro di una delle vicende principali di questa edizione. Come di certo gli appassionati sanno, la coppia è fidanzata da quattro anni e mezzo ma nel momento in cui lei ha scoperto i tradimenti di lui, la fiducia ne ha inevitabilmente risentito. Da qui, la decisione di intraprendere il famigerato ‘viaggio dei sentimenti' condotto dal bel Filippo Bisciglia.

I due stanno ancora insieme

Nel corso del programma abbiamo visto come Stefano e Manuela si lancino accuse di continuo, accuse culminate con le minacce di lui: "Mò la faccio piangere". Parole amarissime pronunciate dopo aver visto alcuni video in cui lei lo accusa deliberatemente: "Non sa fare niente, non è nemmeno capace di aprire le finestre quando si alza, non fa cose da uomini come portare fuori la spazzatura. Non sa come si fa a spolverare, rutta a tavola come se non ci fosse un domani. Dice che io so fare la casalinga, ma occuparsi della casa è un gesto d'amore". Ecco, stando a questo scenario, i due si sarebbero dovuti lasciare ma invece un avvistamento a Brindisi fa ricredere tutti: la coppia sta ancora insieme.

Il successo di Temptation Island 2021

La decima edizione di Temptation Island conferma il grande trasporto che il pubblico ha per questo tipo di racconto televisivo. Giunto ormai a metà del suo percorso, con tre puntate su sei, il format mantiene una media provvisoria di 3.257.000 spettatori netti per il 21.99% di share: numeri importanti per la programmazione estiva. La miglior puntata è stata la seconda, vista da 3.5 milioni di spettatori per il 23.02% di share. Con la fine degli Europei di calcio e l'avvicinarsi del mese di agosto (l'ultima puntata è prevista per il 2 agosto), gli ascolti tv di Temptation Island puntano a crescere ancora.