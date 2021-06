Promettono grandi emozioni a Temptation Island Manuela Carriero e Stefano Sirena, che nella prima puntata i onda mercoledì 30 giugno hanno regalato la prima lite senza nemmeno essere sbarcati all'Is Morus Relais. Già nel filmato di presentazione, la coppia proveniente da Brindisi si è scontrata con lei che ha messo un aut aut a lui: "Questa è la sua ultima possibilità".

Il battibecco già nel filmato di presentazione

Nel recente passato dei due, infatti, c'è la scoperta di alcuni tradimenti da parte di lui, che lei gli ha rinfacciato nel video introduttivo. "Ho trovato un secondo cellulare", ha spiegato Manuela, "dentro c'erano foto e chat con altre donne, prove inequivocabili di diversi tradimenti". Malgrado tutto, lei ha accettato di restare con lui, ma di interrompere la convivenza: ora lui vive con la madre, mentre lei abita da sola. "Però puoi dire che a volte dormiamo insieme", ha precisato Stefano, parlando subito dell'intimità della coppia. Lui si è poi lamentato perché dopo la scoperta del tradimento Manuela si rifiutava di uscire con lei: "Per forza, mi vergognavo perché tutti sapevano che sono cornuta. Questa è la sua ultima possibilità".

Chi sono Manuela Carriero e Stefano Sirena

Manuela e Stefano hanno rispettivamente di 31 e 30 anni,. Lei è una barista, lui è un giocatore di basket che milita nella squadra New Virtus Mesagne di Brindisi. In passato è stato vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Lui ha lasciato quest'ultimo lavoro ed è tornato nella città pugliese dopo la scoperta dei tradimenti, per riconquistarla.

Le coppie e i single di Temptation Island

Oltre a Manuela e Stefano, l'edizione 2021 di Temptation è formata dalle coppie Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa sono le coppie della nuova stagione. Sono 25 i single, 12 tentatrici e 13 tentatori: Carlotta (assistente medico, 34 anni); Vincenza Botti (insegnante di danza e terza a Miss Italia, 25 anni); Anastasia (fotomodella, 20 anni); Angelica (modella, 22 anni); Gabriella (studentessa in scienze motorie, 25 anni); Giuly Mastrantoni (dermopigmentista ed ex Dama di Uomini e Donne, 33 anni); Lucrezia (hostess per eventi, 23 anni); Tania (commessa, 27 anni); Federica (libera professionista, 25 anni); Rita (estetista, 28 anni); Giulia (laureata in ingegneria civile e edile, 25 anni) e Gabry (hostess per eventi, 29 anni); Luke (responsabile commerciale, 31 anni); Luca (personal trainer, 26 anni); Luciano (operatore antincendio, 27 anni); Davide Basolo, (ex corteggiatore di Uomini e Donne, 27 anni); Angelo (calciatore, 26 anni); Alessandro (imprenditore, 25 anni); Alessio (gestisce un locale, 37 anni); Samuele (agente di commercio, 28 anni); Luchino (geometra, 31 anni); Giuseppe (dentista, 32 anni); Manuel (personal trainer, 25 anni); Salvatore (imprenditore, 32 anni) e Marco (modello, 26 anni).