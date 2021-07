Manuela e Stefano continuano a vivere una crisi profonda a Temptation Island 2021, dove la loro storia è messa a dura prova dall'usura del tempo e dalle dinamiche del programma, che li portano a confidare i propri problemi di coppia pubblicamente. L'infedeltà di Stefano nel passato ha portato Manuela ad essere molto sfiduciata e insicura nei suoi confronti e non è casuale il suo avvicinamento a Luciano, uno dei tentatori. Cosa che suscita grande irritazione in Stefano, che vede le immagini nel pinnettu: "Non mi tocca, è solo una stupida […] Le dirò di ammettere che è venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un'insicura. A quel punto le augurerò il meglio".

La rabbia di Stefano

Manuela approfondisce la sua amicizia particolare con Luciano, riconoscendogli di essere riuscito a farla aprire con una frase: "La vera seduzione è spogliare un cuore dalle proprie paure". Il fastidio di Stefano cresce ancora, ma la sua reazione è di puro risentimento: "Vuol dire che ancora una volta sono più intelligente io, tutto questo dimostra che mi era bastato il primo video per capire tutto […] Sono dieci palmi più maturo di lei e mi vergogno di aver perso questo tempo". Quindi promette alla compagna vendetta: "Mò ti faccio vedere io".

Manuela parla della sua intimità con Stefano

Tocca anche a Manuela vedere le immagini di Stefano, che racconta della loro storia travagliata e del suo presunto atteggiamento approfittatorio. Poi Manuela finisce per parlare con le compagne di avventura dei suoi problemi intimi con Stefano: "L'ultima volta che abbiamo provato a fare l'amore mi ha detto ‘non mi piace come baci'. Lui vuole stare con Cicciolina, ma di che parliamo". Quindi chiude con un commento che la dice lunga sul suo modo di vedere le richieste del compagno: "Lui parla così, ma quando mi vede muore". Nel frattempo il rapporto tra Manuela e Lorenzo si da sempre più stretto e quando lei si ritrova ad affrontare una crisi, si ritrova vicino proprio lui.