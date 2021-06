Manuela e Stefano sono una delle coppie ufficiali di Temptation Island 2021. Entrambi di Brindisi, arrivano al programma in piena crisi, come raccontano nel video di presentazione pubblicato a pochi giorni dal via di questa edizione. A far vacillare il loro rapporto sono stati i tradimenti da parte di Stefano (a quanto pare dunque più di uno) che Manuela ha scoperto lo scorso anno, dunque in piena pandemia. La coppia infatti non ha superato la prova lockdown che nel loro caso ha portato alla rottura facendo emergere più d un tradimento. È proprio Manuela a scrivere a Temptation Island, con l'intenzione di dare al suo compagno un'ultima chance.

Chi sono Manuela e Stefano, fidanzati da 4 anni e mezzo

"Ciao sono Manuela, ho 31 anni e vengo da Brindisi. Sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo e nella vita ho sempre fatto la barista", è la presentazione della ragazza. "Sono Stefano, ho 3o anni e vengo da Brindisi", aggiunge lui. La loro storia dura da quattro anni e mezzo, tra alti e bassi. Dopo un periodo di convivenza nella loro città hanno deciso di separarsi e di tornare a vivere ognuno per conto proprio: "Sono tornata a vivere da sola e di ritrovare la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre". Oggi quindi, si definiscono ancora fidanzati ma il loro equilibrio è molto precario.

Perché Manuela e Stefano partecipano a Temptation Island

"Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso", parla chiaro Manuela, che spera di poter risolvere la crisi con Stefano. Forse è troppo delusa per crederci fino in fondo, ma proverà comunque con questo ultimo banco di prova: "Questa è la sua ultima possibilità". Dal canto suo Stefano è d'accordo sul fatto che la loro storia potrebbe essere ad un punto di non ritorno: "Partecipo a TI perché voglio capire se la storia può realmente ricominciare perché così non possiamo più andare avanti", ammette. "Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia".

Quando inizia Temptation Island

Temptation Island inizia mercoledì 30 giugno. La prima puntata andrà in onda, come sempre, in prima serata, su Canale 5. La programmazione dovrebbe prevedere, per un totale di sei puntate, altri cinque appuntamenti che dalla settimana successiva all'esordio dovrebbero andare in onda il lunedì (5, 12, 19 e 26 luglio e 2 agosto). . In totale dovrebbero essere in gioco 7 coppie, delle quali 2 potrebbero essere vip. Tra i temi caldi, ancora una volta, i tradimenti e la gelosia.