Tra i single di Temptation Island 2021, c'è Luciano Punzo, personaggio tutt'altro che estraneo al mondo della televisione. Si è messo in luce già nella prima puntata del reality Mediaset per le evidenti attenzioni nei confronti di Manuela Carriero, che ha scelto di partecipare a Temptation per dare l'ultima possibilità al fidanzato Stefano Sirena, dopo essere stata tradita. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Luciano, già noto per aver partecipato a Pechino Express e papà di una bambina avuta dalla ballerina Valeria Iacomini.

Chi è Luciano Punzo, la carriera in TVe nella moda

Classe 1994, Luciano è originario di Napoli città ma ha sempre vissuto a San Giorgio a Cremano, nella provincia partenopea. Fa il modello da diversi anni, dopo aver partecipato a un concorso un po' per gioco. Nel 2017 ha vinto la fascia di Mister Italia ed è stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ha realizzato diverse campagne fotografiche, ma lavora pure come operatore antincendio in autostrada e ha frequentato l’Accademia di Cinema e Teatro a Roma. Il suo profilo su Instagram è @lucianopunzo_.

Luciano Punzo a Pechino Express

Punzo ha partecipato a Pechino Express nel 2020, in coppia con il conterraneo e grande amico Gennaro Lillio, modello ed ex concorrente del Grande Fratello. Lui e Lillio hanno formato la coppia dei Guaglioni, eliminata nella seconda puntata. A differenza di Luciano, Gennaro ha avuto la possibilità di tornare in gioco formando una nuova coppia con Vera Gemma, che aveva perso la sua compagna di squadra Asia Argento a causa di una frattura alla gamba.

La vita privata di Luciano Punzo, papà di una bimba

Luciano Punzo è già papà di una bellissima bimba, di nome Eva, che ha tre anni. La piccola è nata dalla relazione tra il modello partenopeo e Valeria Iacomino. Anche quest'ultima fa parte del mondo dello spettacolo: è infatti è una ballerina del Teatro San Carlo di Napoli.