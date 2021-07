Chi è Federica Cleo la tentatrice che ha fatto impazzire Stefano Sirena a Temptation Island Federica Cleo è originaria di Catania e ha 25 anni, come rivela la scheda di presentazione di Temptation Island. Dal suo profilo Instagram scopriamo che è molto attiva sui social, che ha un canale Twitch con oltre 25mila seguaci. Amante della pole dance, ha un fisico mozzafiato che non è sfuggito a Stefano Sirena, il fidanzato di Manuela Carriero che a Temptation Island ha perso la testa per lei lasciandosi andare a confidenze ed effusioni.

A cura di Giulia Turco

Federica Cleo è la single che a Temptation Island ha fatto girare la testa a Stefano Sirena, il fidanzato di Manuela Carriero, che già in passato ha scoperto tradimenti da parte del suo fidanzato. Nel villaggio fidanzati è sempre più evidente il feeling che si è creato tra Stefano e la single Federica, che nonostante le sue lusinghe ammette: "Per me questa situazione è difficile". Prima di lasciarsi andare alle lacrime: "Mi piaci, ci piacciamo, per questo soffro". Stefano cerca di tranquillizzarla, assicurandole che la loro conoscenza avrà un seguito fuori dal programma, al punto di definire la storia con la fidanzata Manuela come una storia ormai archiviata. "Dai che poi lei è gelosa", lo stuzzica Federica. "Lei chi? Ah, la mia ex", ribatte lui.

Chi è Federica Cleo la single vicina a Stefano Sirena

Federica Cleo è originaria di Catania e ha 25 anni, come rivela la scheda di presentazione di Temptation Island. Dal suo profilo Instagram scopriamo che è molto attiva sui social, che ha un canale Twitch con oltre 25mila seguaci e persino una wish list su Amazon disponibile per i suoi fan. Federica è molto attenta alla forma fisica e nel tempo libero si dedica alla pole dance, oltre alla fotografia e alla vita mondana. A Temptation Island ha raccontato a Stefano di avere alle spalle un passato difficile, dovuto all'assenza del padre. Oltre al feeling fisico infatti i due si sono scambiati tenerezze e confidenze. Lei è scoppiata in lacrime, trovando dall'altra parte le coccole di Stefano. Manuela: "Vorrei prenderli a schiaffi tutti e due".

Chi è Stefano Sirena di Temptation Island

Originario di Brindisi, Stefano Sirena fidanzato di Manuela ha 31 anni e nella vita gioca a basket. In passato ha lavorato in un negozio di elettrodomestici di Rimini, ma è nello sport che ha trovato la sua strada e la sua ispirazione. Ha giocato in serie C e in serie D nel ruolo di guardia. Nella stagione 2018/2018 ha giocato nel Basket 1963 Francavilla, mentre dal 2020 milita nella New Virtus Mesagne. Nonostante i traguardi del fidanzato, Manuela ha sempre reputato il basket un hobby per Stefano, visti i guadagni che non gli permetterebbero di garantirsi un futuro stabile.