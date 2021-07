Chi è Stefano Sirena di Temptation Island, il lavoro come cestista e la fidanzata Manuela Carriero Stefano Sirena a Temptation Island 2021 si sta facendo notare per le parole poco lusinghiere nei confronti della fidanzata Manuela Carriero. Ma cosa fa nella vita il trentunenne brindisino? Stefano Sirena è un cestita e gioca a basket nel ruolo di guardia. Attualmente milita nella New Virtus Mesagne. In passato è stato il vicedirettore di un negozio di elettrodomestici.

A cura di Daniela Seclì

Stefano Sirena è tra i concorrenti più chiacchierati di Temptation Island 2021. Alcuni commenti decisamente poco lusinghieri fatti sul conto della fidanzata Manuela Carriero, hanno fatto storcere il naso agli spettatori, per non parlare del suo avvicinamento alla single Federica Cleo. Conosciamo meglio Stefano Sirena: vediamo quanti anni ha, che lavoro fa e quali sono i suoi profili social.

Stefano Sirena ha 31 anni e nella vita gioca a basket

Stefano Sirena è originario di Brindisi. Classe 1990, ha 31 anni. Ha lavorato in un negozio di elettrodomestici a Rimini in qualità di vicedirettore. Principalmente, però, è un giocatore di basket. La sua altezza è 1 metro e 85 centimetri: Stefano ha giocato sia in Serie C che in Serie D, nel ruolo di guardia. Nella stagione 2018/2018 ha giocato nel Basket 1963 Francavilla, mentre dal 2020 milita nella New Virtus Mesagne. Come riporta ScoreBasket.it, il presidente Ivano Guarini, al momento del suo arrivo in squadra, ha detto di Sirena:

"È un giocatore di categoria superiore, come dimostra il suo curriculum. Siamo certi di aver bloccato uno dei migliori prospetti disponibili sul mercato. Lo avevamo già cercato qualche anno fa, ma ora si sono concretizzate le condizioni migliori per il suo approdo in Virtus. Regalerà tantissime soddisfazioni e grandi colpi ai tifosi virtussini".

Manuela Carriero, tuttavia, ha espresso delle perplessità circa il lavoro del fidanzato. Lei lo reputa più un hobby soprattutto alla luce di guadagni apparentemente non sufficienti per garantirsi un futuro stabile.

Il profilo Instagram di Stefano Sirena

Stefano Sirena ha un profilo Instagram: @stefano_sirena. Il concorrente di Temptation Island 2021, però, ha deciso di renderlo privato. Le coppie che prendono parte al reality non possono commentare il loro percorso sui social prima che si sia concluso, per questo capita spesso che li privatizzino o che decidano di disattivarli del tutto. A volte è anche un modo per difendersi dagli hater. Sul profilo di Sirena, dunque, si legge solo la frase: "La palla (da basket) non mente" e "Morte ai miei nemici".

Stefano Sirena a Temptation Island uscirà con la fidanzata Manuela Carriero?

Stefano Sirena ha spesso usato aggettivi poco lusinghieri per definire la sua fidanzata. Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, ad esempio, l'ha definita psicopatica: "Lei ha problemi. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, è una bambina, lo è sempre stata. Ha difficoltà proprio nell'approcciare. Io a volte mi vergogno quando la porto con me. Non sa approcciare, è limitata. La sera, dopo che me ne vado, perché non posso discutere con una psicopatica del genere, mi passa la voglia perché mi fa schifo". Manuela spesso è scoppiata a piangere perché le parole di Stefano la farebbero sentire "brutta" o "inadeguata". Così, si è avvicinata sempre di più al single Luciano Punzo, da cui si sente compresa e apprezzata, mentre lui sembra avere una cotta per Federica Cleo. La vera costante del loro percorso sono però gli insulti reciproci che continuano a lanciarsi, come accaduto anche nella quarta puntata ("Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente", ha detto lui).