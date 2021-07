Nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2021, alta tensione – sebbene a distanza – tra Manuela Carriero e Stefano Sirena. L'uomo ha avuto parole decisamente offensive per la sua fidanzata. Manuela è scoppiata a piangere e ha spiegato di essere stanca di avere accanto un uomo che la fa sentire inadeguata.

Le lacrime di Stefano Sirena

Stefano Sirena ha visto i video che ritraevano Manuela Carriero e Luciano Punzo molto complici. È sembrato provato da quelle immagini e agli altri fidanzati ha spiegato: "Si è messa la felpa sua, si è presa confidenza. Si vede che ci amiamo ancora, ma voglio pensarci bene per non tornare a dire le solite cose". Il giorno seguente, però, è scoppiato a piangere.

Manuela Carriero disperata al falò

Nella seconda puntata di Temptation Island, falò particolarmente doloroso per Manuela. La donna, purtroppo, ha assistito ad un video in cui il fidanzato Stefano faceva numerosi complimenti alla single Federica. Così, ha chiuso il tablet e ha implorato Filippo Bisciglia: "Basta, basta, non voglio vedere più niente. Vi prego, basta". La reazione di Manuela era dovuta anche alle parole dure che Stefano le aveva indirizzato:

"Lei ha problemi. Io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, è una bambina, lo è sempre stata. Ha difficoltà proprio nell'approcciare. Io a volte mi vergogno quando la porto con me. Non sa approcciare, è limitata. La sera, dopo che me ne vado, perché non posso discutere con una psicopatica del genere, mi passa la voglia perché mi fa schifo".

In lacrime, Manuela ha spiegato: "È uno schifo di persona. Mi fa sentire brutta". E ha aggiunto: "Dice che si vede che il seno è rifatto e che è brutto". Infine, ha ammesso che vorrebbe un fidanzato come il single Luciano Punzo.

Manuela Carriero e Stefano Sirena

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono originari di Brindisi. Dopo aver scoperto l'infedeltà del fidanzato, Manuela ha deciso di interrompere la loro convivenza. Non si fida più di lui e ritiene che tratti le donne, incluse le tentatrici a cui sembra essere interessato, come oggetti. Carriero ha deciso di partecipare a Temptation Island per dare un'ultima possibilità al fidanzato di dimostrarle di meritare il loro amore. Purtroppo, però, al momento le apparenze sono contro di lui.