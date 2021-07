Luciano Punzo, tentatore di Manuela a Temptation: “Le scelte sbagliate ci portano nel posto giusto” Luciano Punzo condivide la foto di uno shooting e scrive: “Certe volte le scelte sbagliate ci portano nel posto giusto”, scatenando i commenti. Il tentatore, invischiato in una storia televisiva con Manuela Carriero a Temptation Island, sembra l’uomo perfetto che possa salvarla dall’amore diventato ormai tossico con il fidanzato Stefano Sirena.

La storia tra Luciano e Manuela

Nella puntata di lunedì 19 luglio, Luciano Punzo ha letteralmente scosso il villaggio delle fidanzate, scuotendo Manuela in lacrime davanti lo specchio della sua stanza e chiedendole di trattarsi meglio, di non continuare più a soffrire in quel modo per un fidanzato che non si prende cura di lei. Il 27enne napoletano, papà di una bambina di nome Eva e reduce dalla relazione con la sua ex fidanzata Valeria Iacomino, si sta cucendo addosso l'immagine di un salvatore 3.0, disposto ad aspettare la brindisina nel mondo reale e dei social.

Luciano Punzo con Davide Basolo su Instagram

Nel frattempo che finisca il programma e arrivino le ultime due puntate per chiarire finalmente cosa accadrà tra i due, alla luce di un bacio già rivelato nelle anticipazioni, Luciano Punzo continua la sua vita di sempre, circondandosi degli altri tentatori di Temptation Island, tra i quali anche Davide Basolo. Ed è l'ex Alchimista di Uomini e Donne a sfotterlo nei commenti su IG, scrivendogli "Corteggiami". I due, nelle stories, appaiono insieme in una reunion romana, dove si mostrano complici insieme agli altri protagonisti del reality dei sentimenti.

Manuela e Stefano dopo Temptation Island

Intanto Manuela sarebbe stata avvistata con Stefano e questa cosa avrebbe minato la speranza dei fan di vedere nascere un nuovo amore con il tentatore, mettendo fine alla sua relazione tossica. È ancora presto per dirlo, settimana prossima andrà in onda l'ultimissima puntata, nella quale Filippo Bisciglia svelerà cosa è successo dopo Temptation e che fine hanno fatto le coppie.