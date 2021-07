A Temptation Island 2021, una delle coppie per le quali il percorso nel reality si sta rivelando più tortuoso sono Manuela Carriero e Stefano Sirena. Sin dall'inizio del loro percorso, i due si sono rivolti diverse accuse a vicenda. Manuela rimprovera al fidanzato di averla tradita. Stefano, invece, non perde occasione di sottolineare quanto Manuela sia troppo "casa e chiesa" e non esca mai. Nel corso della seconda puntata andata in onda il 5 luglio, la situazione è precipitata.

Manuela Carriero si confida con il single Luciano

Filippo Bisciglia si è recato nel villaggio dei fidanzati e ha detto a Stefano di avere una comunicazione importante per lui e lo ha invitato a raggiungerlo al falò. L'uomo ha visto un video in cui la sua fidanzata Manuela, diceva al single Luciano:

"A me passa la voglia. A me passa proprio la voglia. Anche quando viene a casa mia la sera, io lo evito sempre. Non ho voglia di fare l'amore con lui perché lo vedo come una cosa sporca. Specialmente come lo fa lui. Non mi sento desiderata, è come se facesse una cosa meccanica".

Manuela vicina a Luciano, la reazione di Stefano

Manuela è sembrata in grande sintonia con Luciano Punzo. La fidanzata di Stefano non ha avuto problemi a manifestare il suo carattere."Tu sei il più bello, sia esteticamente che come persona. Con te non ci si annoia mai". Poi alle sue compagne di avventura ha rimarcato il suo interesse: "È bellissimo, non si può negare. Lui ha qualcosa che mi attira, il sorriso, il carattere, la dolcezza. Io dico ‘Se hai un bel corpo fai avvicinare, se hai una bella mente puoi intrattenere, ma solo se hai un bel cuore puoi far restare. Non lo conosco: è bello, intrattiene, ha un bel cuore? Lo scopriremo solo vivendo". In uno dei tanti momenti di gioco con Luciano, il tentatore ha ironizzato: "Ciao Stefano, tu la perdi io me la prendo".

Stefano si è infastidito: "Spera che non ti trovo" poi ha aggiunto che dopo essersi presa la sua fidanzata dovrebbe trovarsi anche uno psicologo: "Non è tutto oro quello che luccica, il peggio di lei è quando entri dentro casa. Lui mi prende per il c**o, spero di non beccarlo dopo. Certo, che mi dà fastidio, non ha mai dato confidenza come a questo pupazzo. Che schifo". Stefano si è detto pronto a ripagare Manuela con la stessa moneta.