Temptation Island anticipazioni penultima puntata: Manuela bacerà il single Luciano Stando alle anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island, penultimo appuntamento di questa edizione in onda lunedì 26 luglio, Manuela Carriero si lascerà andare al bacio con il single Luciano Punzo che la stuzzica sin dal suo ingresso nel villaggio. “Si è baciata con lui”, avrebbe detto incredulo il fidanzato davanti alle immagini del video incriminato. Lui, d’altronde, ha instaurato un ottimo feeling con la single Federica Cleo.

A cura di Giulia Turco

Luciano Punzo è il single che a Temptation Island ha fatto ritrovare il sorriso a Manuela Carriero, bombardata di critiche da parte del fidanzato Stefano Sirena. Mentre lui è sempre più vicino alla tentatrice catanese Federica Cleo, Manuela si è consolata tra le braccia del bel napoletano ex Mister Italia, ribattezzato "l'uomo delle frasi fatte". Le sue parole d'amore non saranno un inno alla poesia, eppure tanto è bastato alla ragazza di Brindisi per ritagliarsi qualche momento di serenità nel villaggio. Stando alle anticipazioni della penultima puntata, lei e Luciano si scambieranno un bacio che non sarà indifferente a Stefano: "Si è baciata con lui", avrebbe detto davanti al video incriminato.

Chi è Luciano Punzo il tentatore di Manuela

Luciano Punzo ha 27 anni ed è originario di Napoli. Lavora come modello e nel 2017 è stato eletto Mister Italia, facendosi così conoscere nel mondo della tv e sbarcando nel salotto di Barbara d'Urso, a Pomeriggio Cinque. Nel 2020 ha partecipato come concorrente a Pechino Express, in coppia con l'amico Gennaro Lillio, erano "I Guaglioni". Nella sua vita privata è papà della piccola Eva, bimba di tre anni nata dalla relazione con la sua ex compagna Valeria Iacomino, ballerina al Teatro San Carlo di Napoli, con la quale è in ottimi rapporti.

La crisi tra Manuela e Stefano a Temptation Island

La coppia di Brindisi ha portato in tv evidenti problemi di incompatibilità, continui litigi, malumori e i tradimenti da parte di Stefano che Manuela ha scoperto e perdonato. Nell'ultima puntata il giocatore di basket si è lasciato andare all'ennesima cattiva parola nei confronti della fidanzata: "Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente", riferendosi ai problemi di intimità nella coppia. Lui ha rimediato creando il feeling con Federica Cleo, con la quale c'è un'intesa ormai solida. Immediata la reazione di Manuela davanti ai video: "Le sue parole non sono commentabili. È uno sporcaccione in tutti i sensi, che schifo di persona".