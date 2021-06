La quinta coppia di Temptation Island 2021 è quella composta da Natascia e Alessio. I due giovani metteranno alla prova i loro sentimenti nel reality condotto da Filippo Bisciglia, che avrà inizio mercoledì 30 giugno. Natascia e Alessio stanno insieme da due anni e mezzo. A rivolgersi alla trasmissione è stata la donna.

Chi sono Natascia e Alessio, fidanzati da 2 anni

Natascia ha 31 anni. Da due anni e mezzo è fidanzata con Alessio. Un anno fa, la coppia ha deciso di intraprendere una convivenza. Hanno scelto di andare a vivere a casa di Natascia per dare un nuovo impulso al loro rapporto. Purtroppo, però, le cose non sarebbero andate come speravano. Al contrario, sarebbero cominciati i primi screzi tra loro. Da lì, la decisione di Natascia di rivolgersi al reality di Canale5.

Perché Natascia e Alessio partecipano a Temptation Island

Natascia, nel breve filmato di presentazione, ha spiegato cosa l'ha spinta a decidere di rivolgersi a Temptation Island 2021 per mettere alla prova la sua relazione con Alessio. La giovane ha dichiarato:

"Ho scritto io a Temptation Island perché all'inizio Alessio era l'uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell'essere me stessa".

A questo punto è intervenuto Alessio: "Mi rendo conto che lei non sta lottando più per la nostra relazione. Ha perso un po' le speranze. Non si rende conto di quanto mi trascuri in determinate circostanze". Natascia non ci sta e ha ribadito con forza di essersi sentita fortemente giudicata dal suo fidanzato, quando al contrario si aspetterebbe comprensione e sostegno: "Lo trascuro perché lui mi ha giudicato tanto e io ho messo un muro". Non resta che attendere di vederli all'opera nella nuova edizione di Temptation Island per scoprire se riusciranno a salvare la loro relazione.