La seconda puntata di Temptation Island 2021, trasmessa lunedì 5 luglio, non è stata facile per Alessio Tanoni. Il fidanzato di Natascia Zagato, infatti, ha provato grande dolore nel vedere un video al falò. Il giovane è scoppiato a piangere. Poi, si è alzato e si è allontanato. Ecco tutti i dettagli di quanto è accaduto.

Natascia Zagato e il motivo della crisi con Alessio

Natascia Zagato, mentre parlava con il single Samuele, gli ha confidato i problemi che ci sono tra lei e il suo fidanzato. Secondo quanto racconta, Alessio avrebbe la tendenza a sfogare con lei delle insoddisfazioni personali:

"Una volta quando era arrabbiato mi ha detto che tutti gli uomini che avrò dopo di lui, mi metteranno le corna perché non so soddisfarlo. Quando si arrabbia con me è cattivo. Tira fuori tutta la cattiveria repressa. Non riesco ad aiutarlo perché è una cosa sua, ma la sfoga con me. Mi dice: ‘Sai quante me ne trovo io? Ho la fila dietro'. Non si rende conto che in realtà non dà niente. Si aspetta tutte le attenzioni per lui. Non è una persona risolta. Non è andato a scuola, non ha finito gli studi. Non si è realizzato".

Natascia, allora, ha spiegato che uno dei motivi principali della loro crisi risiede nell'intimità. La giovane ha raccontato: "Non gli vado bene neanche nell'intimità. Mi vuole diversa". Poi ha aggiunto: "Lui ha scoperto un video, anzi più di uno, nel mio telefono. E lui lì si è sentito…ha pensato ‘perché io no?'". Natascia ha parlato della stessa cosa anche alle altre fidanzate: "Sai quando non hai rapporti con il tuo uomo? È una cosa che fanno tutti. E lui si è arrabbiato". Presumibilmente, Alessio avrebbe trovato dei video hot sul telefono di Natascia. Da precisare che tali video non ritraevano la donna, come lei stessa ha chiarito.

La reazione di Alessio Tanoni: il giovane in lacrime

Alessio Tanoni si è sentito profondamente ferito da questa confidenza ed è scoppiato a piangere: "È proprio una delusione. Sto male proprio. Questa non me l'aspettavo. L'ha detto a lui, ragazzi". E a Filippo Bisciglia ha spiegato:

"Io ho sbagliato all'inizio perché l'ho giudicata tanto, proprio per il motivo che ha detto. L'immagine che mi ero fatto di lei, si era sfumata. L'ho giudicata perché preso dalla collera. Ho visto che piange, infatti sto male pure io. A questo punto merita un altro. Basta, non ce la faccio più. Come ho detto, io con lei ho fatto l'amore per la prima volta, me lo ricorderò sempre".

Per un attimo ha lasciato il falò. Filippo Bisciglia lo ha raggiunto e gli ha permesso di tornare nel villaggio dato che era scosso.

Natascia Zagato e Alessio Tanoni

Natascia Zagato e Alessio Tanoni sono fidanzati da due anni e mezzo. Di recente hanno intrapreso una convivenza, ma questa scelta ha messo in crisi il loro rapporto. Natascia, infatti, sostiene di sentirsi giudicata dal suo compagno che, inizialmente, invece, le era sembrato l'uomo perfetto. Nel corso della prima puntata, sebbene i due non abbiano avuto molto spazio, il rapporto è sembrato già scricchiolare perché Alessio ha assistito alla vicinanza di Natascia con il single Alessandro. Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire se il loro amore supererà questa prova.