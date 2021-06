Mancano pochi giorni al 30 giugno, giorno in cui prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 che vedrà protagoniste sette coppie e la possibilità di una coppia di volti noti al pubblico. In questi giorni dai canali ufficiali del programma si stanno presentando pian piano le coppie che saranno protagoniste di questa nuova edizione. L'ultima in ordine di tempo è quella formata da Federico e Fabiana, entrambi di Palermo, fidanzati da due anni ma con qualche problemino affiorato nei mesi scorsi, quando, come lamenta la ragazza, il compagno ha smesso di corteggiarla come faceva all'inizio, dandola per scontata.

Chi sono Federico e Floriana

I due si sono presentati così, con il ragazzo laconico: "Sono Federico, ho 34 anni e vengo da Palermo" e Fabiana che subito è venuta al punto, svelando di essere stata lei quella che tra i due ha dato il la all'idea di poter partecipare al programma: "Sono Floriana ho 21 anni e vengo da Palermo, siamo fidanzati da due anni, all'inizio andava tutto bene e dopo un po' ha iniziato a smettere di corteggiarmi come faceva all'inizio e anche a darmi un po' per scontata". Una situazione che, a dire il vero, il compagno non smentisce, anzi avalla l'idea che la compagna ha di lui: "Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima, dico ‘Oramai è mia' e non me la leva più nessuno".

Perché la coppia è a Temptation Island

Insomma, ci sono tutti i presupposti perché la coppia si possa rivelare una delle sorprese della trasmissione. Fabiana è ancora più esplicita riguardo al perché ha cercato di entrare nel programma e riguardo quello che vuole capire del compagno: "Voglio capire se realmente è innamorato di me o sta con me soltanto per una questione di abitudine" e anche Federico non si è tirato indietro, anzi, ha espresso la voglia di non andare lì per nascondersi: "Lui: affronterò quest'esperienza mettendomi in gioco al 100%, vado lì e quello che succede succede". Quest'anno il programma dovrebbe puntare ancora di più sulla questione gelosia, come ha detto l'autrice Raffaelle Mennoia che ha spiegato: "Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere”.