Temptation Island, Federico e Floriana escono insieme dopo il terzo falò di confronto Quinta puntata di Temptation Island dove le coppie ancora in gioco capiranno come poter concludere il loro percorso. Floriana Angelica e Federico Rasa, arrivati al terzo falò di confronto, dopo le incomprensioni e un iniziale distacco escono insieme: “Io sono ancora innamorata, devo scegliere con il cuore e non con la testa”.

A cura di Ilaria Costabile

Nella quinta puntata di Temptation Island il viaggio nei sentimenti continua, ma si avvicina alla fine. Le coppie, ormai, sono arrivate a mettere un punto al loro percorso. Ecco, quindi, che Federico Rasa e Floriana Angelica arrivati al terzo falò di confronto, in seguito al quale capiranno se la loro storia può continuare o meno.

Federico aspetta l'arrivo di Floriana

Si tratta del terzo falò di confronto tra Federico e Floriana che, dopo la decisione di lasciare il suo fidanzato dopo aver visto l'atteggiamento che lui ha avuto nei confronti della single Vincenza. Lui, quindi, piantato in asso dopo 24 ore chiede un nuovo falò e gli tocca aspettare un bel po' di tempo prima di vedere arrivare la sua lei e, intanto, rivela le sue impressioni a Filippo Bisciglia: "Volevo mettermi in gioco per capire, ma ho capito che voglio solo lei e basta, per fortuna che ho fatto questo e sono venuto qui a fare quello che ho fatto, altrimenti tornavo a casa e la storia finiva in due mesi".

Tra le lacrime, Federico dopo aver riempito di complimenti Floriana, arrivata in un elegante abito da sera, le legge una lettera per convincerla del fatto che lui ha capito perfettamente di volere solo lei al suo fianco e di aver sbagliato senza rendersene conto: "Sono stato il solito buffone, ma ho capito che senza di te mi sento vuoto, non potrei mai pensare di svegliarmi la mattina e non vederti al mio fianco, anche se non parlo tu riesci sempre a trovare il modo per calmarmi. Sei una persona speciale e meriti un uomo che sappia prendersi cura di te"

Floriana prende la sua decisione

La risposta di lei fa presumere che tra loro le cose non siano cambiate dopo la sua ultima decisione: "Sono belle le parole che hai detto, non le metto in dubbio. Tu hai il brutto di vizio di sbagliare con le parole e sai quanto mi feriscono, ti sei rapportato con un'altra ragazza in un modo troppo che lo sai, non mi piace". Invece, saranno state le lacrime, le parole convincenti di Federico, ma Floriana non riesce a non cedere e, quindi, a distanza di 24 ore dalla sua prima decisione di piantare in asso il suo fidanzato, qualcosa è cambiato:

Sono stata male, mi sono fatta un pianto, però mi sono sentita anche libera. L'amore c'è, io sono sempre innamorata, se devo ragionare con la testa non ci dovrei nemmeno tornare, se devo ragionare con il cuore, io questa persona la amo e io adesso sono qui con il mio cuore.

