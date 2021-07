La terza puntata di Temptation Island ha segnato una forte frattura nella coppia formata da Federico e Floriana. Dopo le lamentele di lui nei confronti della fidanzata, a suo dire trascurata e noiosa (“Bacio più il cane che lei”), la più grande delusione per Floriana è arrivata dalla vicinanza continua tra lui e la single Vincenza Botti.

Le lacrime di Floriana

La ragazza ha visionato diversi video in cui si nota la grande chimica nata tra Federico e Vincenza. I due sono sempre insieme e lei fa capire di essere attratta da lui. La reazione di Floriana è stata disperata. La ragazza sembra convinta che Federico stia davvero flirtando con lei ed è scoppiata a piangere: "Va bene mettersi in gioco, ma non lo vedo interagire con altre persone. Io qui l'ho sempre visto attaccato a lei, l'ha scelta dal primo giorno. Si sta comportando con lei come si comportava con me all'inizio. Stesse identiche cose: quando gli interessa una ragazza lui è così. Era anche bloccato, imbarazzato nel parlare, come faceva con me. Come lo giustifica il suo comportamento con questa, quando mi avrà lì davanti cosa mi dirà? Se lo ricorda che è fidanzato?".

Chi è la single Vincenza Botti

La tentatrice che rischia di far barcollare la fedeltà di Federico non è alla sua prima esperienza televisiva. Ha infatti partecipato al concorso di Miss Italia nel 2015, dove si è classificata al terzo posto, dietro ad Alice Sabatini e Letizia Moschin, aggiudicandosi la fascia di Miss Curvy. Vincenza Botti è stata anche finalista a Miss Universe Italy 2020 e ha partecipato a Ciao Darwin 8. Un discreto curriculum per la giovane, che ha solo 25 anni e proviene da Vallo Della Lucania (in provincia di Salerno). Fa anche l'insegnante di danza e la coreografa, specializzata in danza classica, moderna e flamenco. Su Instagram è vincenza.botti.