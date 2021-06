Da mercoledì 30 giugno, va in onda su Canale5 Temptation Island, con la nuova edizione condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia. Per guardare il programma prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi è sufficiente sintonizzarsi sull'ammiraglia Mediaset alle 21.30 circa. Chi non potesse seguirlo in tv, però, ha la possibilità di utilizzare anche lo strumento dello streaming. Le sei coppie protagoniste sono formate da Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa. Le fidanzate e le fidanzate dovranno vedersela rispettivamente con 13 tentatori e 12 tentatrici.

Dove vedere Temptation Island in streaming

Per seguire inoltre Temptation Island online, basta sintonizzarsi su Witty Tv, la piattaforma dei programmi di Maria De Filippi che manda in streaming in tempo reale le puntate. Inoltre, il programma di Bisciglia è disponibile in contemporanea anche su Mediasetplay (sito e App). Su questi canali è possibile gustarsi anche le repliche on demand. Su Witty e sulle pagine social della trasmissione (Facebook, Twitter e Instagram) sono disponibili pure clip, immagini e contenuti extra.

Temptation Island, le puntate in diretta TV

Le fidanzate e i fidanzati vivono in due aree separate di un resort sardo, insieme ai single del sess0 opposto. Alla fine dell'edizione, le coppie si ritrovano nel falò di confronto dove devono decidere se restare insieme o lasciarsi. Ognuno dei concorrenti, però, ha la possibilità di chiedere al partner un falò di confronto anticipato. La prima puntata va in onda mercoledì 30 giugno, mentre le restanti cinque sono previste di lunedì. Dunque, salvo cambiamenti, sono programmate per il 5, 12, 19 e 26 luglio, con l'ultima puntata in onda il 2 agosto. Le repliche delle puntate sono invece trasmesse la sera dopo la prima messa in onda, su La5.