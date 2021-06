Sono 25 in tutto le single e i single protagonisti di Temptation Island 2021, in onda su Canale 5 dal 30 giugno. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, prodotto da Maria De Filippi e scritto da Raffaella Mennoia, che ha svelato i segreti di Temptation a Fanpage.it, schiera 12 tentatrici e 13 tentatori, che nei 21 giorni di permanenza nel resort sardo sono chiamati a stimolare i sensi delle coppie in gioco. Tra loro, come di consueto, anche alcuni volti famosi.

Le 12 tentatrici di Temptation Island 2021

in foto: Le single, da sinistra: Tania, Giuly, Vincenza, Rita, Gabry, Carlotta, Anastasia, Gabriella, Giulia, Angelica, Federica, Lucrezia

Carlotta

Viene da Roma e ha 34 anni: Carlotta è specializzata nel settore estetico elettromedicale ed è assistente di un medico. Tra le sue passioni, adora la musica, pattinare sul lungomare e soprattutto il buon cibo.

Vincenza Botti

Nel suo curriculum c'è la prestigiosa partecipazione a Miss Italia: Vincenza Botti si è classificata terza nel 2015, dietro ad Alice Sabatini e Letizia Moschin. È stata anche finalista a Miss Universe Italy 2020 e ha preso parte a Ciao Darwin 8. 25 anni, proviene da Vallo Della Lucania (Salerno) e fa l'insegnante di danza e la coreografa. È specializzata in danza classica, moderna e flamenco. Profilo Instagram: @vincenza.botti.

Anastasia

Anastasia ha 20 anni e viene da Somma Vesuviana (Napoli). Per molto tempo ha studiato ginnastica artistica, si ritiene una maniaca dell'ordine (tendenza ereditata dalla mamma) e fa la fotomodella.

Angelica

Fa la modella anche Angelica, 22enne proveniente da Mirano (Venezia). Molto sportiva, ha praticato per dieci anni danza classica.

Gabriella

25 anni, Gabriella viene da Napoli (ma tifa Juventus) ed è studentessa in scienze motorie, con una grande passione per il calcio.

Giulia Mastrantoni

Si fa chiamare Giuly ma è Giulia Mastrantoni, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne che ha corteggiato Michele Dentice. Classe 1987, viene da Roma ed è laureata in ingegneria civile. Di professione fa la dermopigmentista, ama lo sport (tra cui il paddle) e la lettura. Profilo Instagram: @giulia_mastra.

Lucrezia

Lucrezia proviene da Milano e ha 23 anni. Lavora come hostess per fiere, eventi e congressi. Ama passeggiare al parco con il suo adorato cane.

Tania

Tania è la figlia di un ex calciatore di serie A, da cui ha ereditato la passione per questo sport, e lavora come commessa per un negozio di abbigliamento. 27 anni, proviene da Piedimonte Matese (Caserta).

Federica

Federica ha 25 anni e viene da Catania. Libera professionista, parla inglese, spagnolo e francese e ha una grande passione per il fantasy, gli horror e i videogame.

Rita

Proviene invece da Ceglie Messapica (provincia di Brindisi) l'estetista Rita, di 28 anni. È molto cosmopolita: ha studiato a Parigi e negli Stati Uniti e ha il nonno a Nizza, dove ha sempre trascorso le sue estati.

Giulia

Laureata in ingegneria civile ed edile, Giulia, proviene da Roma e ha 25 anni. Ha un'immensa passione per l’equitazione.

Gabry

Viene da Napoli la 29enne Gabry, di professione hostess per eventi e aspirante deejay, grande appassionata di meditazione.

I 13 tentatori di Temptation Island 2021

in foto: I single, da sinistra in piedi: Manuel, Giuseppe, Marco, Luchino, Luca, Luciano, Salvatore, Alessio; seduti da sinistra: Davide, Luke, Samuele, Angelo, Marco

Luke

Luke ha 31 anni e proviene da Bologna. Lavora come responsabile commerciale e d’estate lascia la sua città per trasferirsi al mare. Molto legato al papà, è appassionato di foot volley.

Luca Vetrone

26 anni, cresciuto a Riccione e laureato in scienze motorie, fa il personal trainer ma è anche un volto noto del web e non solo. Nel 2017 Luca Vetrone ha partecipato al concorso Mister Italia in cui ha vinto la fascia “Un bello per il cinema”. Nel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Angela Nasti. Poi ha raggiunto una forte popolarità su TikTok. Profilo Instagram: @luca.vetrone.

Luciano Punzo

Anche lui è famoso: Luciano Punzo è stato Mister Italia nel 2017 e ha partecipato a Pechino Express 2020 con Gennaro Lillio (erano la coppia dei Giaglioni). 27 anni, napoletano di San Giorgio a Cremano e fa il modello, ma anche l'operatore antincendio in autostrada. La sua compagna Valeria Iacomino è una ballerina del Teatro San Carlo di Napoli: i due hanno una figlia di tre anni di nome Eva. Profilo Instagram: @lucianopunzo_.

Davide Basolo

27 anni, Davide Basolo proviene da La Spezia e fa l'impiegato, ma aspira anche a diventare scrittore: sta infatti realizzando il suo primo romanzo. Il nome vi dice qualcosa? Ma certo che è lui: l'Alchimista di Uomini e Donne, corteggiatore di Giovanna Abate. Profilo Instagram: @davide_basolo.

Angelo

Angelo di anni ne ha 26 anni e fa il calciatore. Salernitano, adora i bambini e ha il sogno di aprire una scuola calcio o un asilo nido.

Alessandro

Alessandro è nato a Vercelli, ha 25 anni e fa imprenditore edilizio: da cinque anni ha rilevato l’azienda di famiglia. È un grande appassionato di autor.

Alessio

Alessio ha 37 anni e viene da Roma. Laureato in giurisprudenza, si occupa di consulenza legale civile ma possiede anche un locale ed è appassionato di paddle.

Samuele

Viene da Roma Samuele, 28enne di professione agente di commercio specializzato nella formazione dei venditori. Adora molto viaggiare e ha girato in lungo e in largo l’Europa e l’America.

Luchino

Luchino, 31 anni, proviene da Ascoli Piceno e fa il geometra. Il suo sogno è però quello di diventare vigile del fuoco, come il papà.

Giuseppe

Dentista 32enne, Giuseppe è originario di Napoli e ha anche vissuto in Germania per ragioni di lavoro. Sa quattro lingue e si appresta ad aprire uno studio odontoiatrico a Milano.

Manuel Di Bernardo

25 anni, proveniente da Roma, Manuel Di Bernardo (nome completo Manuel Di Bernardo Santalucia) non è solo un personal trainer e modello, con un passato nel calcio a livello dilettantistico. Ha infatti vinto il titolo di Più bello d'Italia 2016-17 e ha partecipato ai programmi Detto Fatto, I Fatti Vostri, I Soliti Ignoti, Smartlove, Alta Infedeltà, All Together Now. Profilo Instagram: @manueldibernardoreal.

Salvatore Pisano

Salvatore Pisano viene da Caserta e ha 32 anni. Fa l'imprenditore ed è proprietario di una holding che fornisce servizi, inoltre sa suonare basso e batteria. Ha un bambino di nove anni con cui condivide la passione per la pittura. Anche lui ha già fatto televisione: ha partecipato al dating show di Sky 5 ragazzi per me. Profilo Instagram: @salvatorepisano12.

Marco

Chiudiamo con Marco, 26enne proveniente da Cesenatico. Pure lui fa il modello ed è appassionato di sci e il wakeboard.