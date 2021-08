Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne: “Non definitemi transgender, sono una donna” Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ha 29 anni e vive a Milano. Da otto anni ha completato il suo percorso di transizione da uomo a donna, per cui è errato definirla transgender. Andrea Nicole ha raccontato la sua storia in un’intervista rilasciata a IlFattoQuotidiano: “Per anni sono scappata dall’amore”.

Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne. Confermata l'indiscrezione diffusa da Dagospia, secondo la quale il programma pomeridiano di Maria De Filippi avrebbe dato spazio per la prima volta a una persona che ha concluso il suo percorso di transizione da uomo a donna. La nuova tronista è stata intervistata da Ilfattoquotidiano e ha precisato: "Non definitemi transgender".

Chi è Andrea Nicole e perché partecipa a Uomini e Donne

Andrea Nicole si è già recata nello studio di Uomini e Donne dove, in queste ore, è stata registrata la prima puntata. La tronista ha ventinove anni e risiede a Milano. Come era stato anticipato, lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Fa questo mestiere da dieci anni. Partecipa a Uomini e Donne per fare i conti con le sue insicurezze:

"Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatto fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte".

Nel programma cerca un uomo "comprensivo e intelligente", che sappia abbracciare la sua storia e guardare oltre.

Il racconto della sua transizione

Nel corso dell'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Andrea Nicole ha raccontato la sua transizione. Fin da piccola ha sentito di appartenere al sesso femminile. Crescendo, in particolare durante le scuole medie, si è vista costretta a reprimere la persona che realmente era, per tentare di sfuggire alla cattiveria. A 15 anni, però, ha preso il coraggio a due mani e ha svelato ai genitori di voler cambiare sesso:

"Per loro è stato uno shock, una reazione comprensibile. […] Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me".

Ricorda il percorso di transizione come un periodo molto felice, in cui finalmente riusciva a vedere allo specchio la persona che ha sempre saputo di essere: "È stato il periodo più bello della mia vita, ho sempre avuto un aspetto che rispecchiava la mia femminilità con tratti molto morbidi. Quando ho iniziato la transizione ero contenta anche perché gli altri potevano vedere Andrea, questa volta come nome al femminile". Infine, dopo aver precisato di non temere le critiche, ha rimarcato che è errato definirla transgender: