Chi è Ciprian Aftim, il corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne Con i suoi occhi azzurri e i suoi capelli biondi, Ciprian Aftim ha già fatto colpo su Andrea Nicole, una delle troniste della nuova edizione di “Uomini e Donne”. Il 29enne, rumeno di origini ma romano di adozione, nella vita è personal trainer e fisioterapista. Arrivato nel programma per un appuntamento al buio, ha poi deciso di rimanere per corteggiare Andrea Nicole. I due sembrano essere già molto affiatati, tanto che lei l’ha scelto per un’uscita in esterna.

A cura di Elisabetta Murina

Con il suo fisico statuario e i suoi occhi azzurri, Ciprian Aftim ha già fatto colpo su una tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Nella vita fisioterapista e personal trainer, il 29enne è arrivato nel programma per un appuntamento al buio. Poi, però, ha deciso di rimanere per corteggiare Andrea Nicole (la tronista che ha completato il suo percorso di transizione da uomo a donna), scegliendola al posto dell'altra tronista, Roberta. I due sembrano essere già molto affiatati, tanto che lei ha deciso di sceglierlo per la sua prima uscita in esterna. E, stando alle anticipazioni, pare che i due si siano dati il primo bacio.

Chi è Ciprian, il corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne

Ciprian Aftim, 29 anni, è nato in Romania ma vive in Italia da quando era bambino, come ha raccontato in un'intervista al magazine Bedifferent: "A undici anni mi sono trasferito in Italia per riunirmi ai miei genitori che, per questioni lavorative, avevano dovuto lasciare il nostro Paese". A Roma Ciprian ha frequentato le scuole medie, le superiori e si è laureato in fisioterapia lo scorso novembre.

Ciprian Aftim a Uomini e Donne: la vita privata e il lavoro su Instagram

Attualmente, lavora come fisioterapista e personal trainer e ha anche esperienze come modello, nonostante il suo rapporto con il corpo non sia sempre stato bello: "Da piccolo ero in sovrappeso e sono stato vittima di bullismo a scuola. Gli altri bambini non mi vedevano di buon occhio non solo per il mio aspetto ma anche per via delle mie origini". Adesso partecipa al Uomini e Donne 2021 come corteggiatore, ma non è la sua prima apparizione in tv: nel 2016 ha partecipato al programma House Party su Canale 5. Su Instagram ha due profili: @phisio_aftim , dedicato alla sua attività lavorativa, e @ciprian_aftim, personale e privato, che conta più di 16mila follower, dove chi lo segue può vedere foto che lo ritraggono mentre lavora e post motivazionali.

Ciprian durante il programma House Party a cui ha partecipato nel 2016

Criprian corteggia Andrea Nicole a Uomini e Donne 2021/2022

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne 2021/22, Ciprian era arrivato in trasmissione per un appuntamento al buio. Una volta viste le due troniste, la sua scelta è ricaduta su Andrea Nicole: "Quando sei scesa da quelle scale, non ho visto niente del tuo passato. Ho visto te. Secondo me c’è tanto da scoprire, non m’importa niente di quello che pensa la gente”. Anche agli occhi di lei, il bel 29enne non è di certo passato inosservato. Andrea Nicole, infatti, lo ha scelto per la prima uscita in esterna. La coppia si è mostrata fin da subito affiatata e lei sembra molto interessata a proseguire la conoscenza. Stando alle anticipazioni, pare che tra lui e la tronista Andrea Nicole sia scattato il primo bacio, a telecamere spente (come chiesto dalla stessa Andrea Nicole).