Andrea Nicole e Ciprian Aftim si sono dati il primo bacio: anticipazioni Uomini e Donne Una delle talpe de Il vicolo delle news ha comunicato alla redazione che tra Andrea Nicole Conte e il corteggiatore Ciprian Aftim c’è stato il primo bacio, a telecamere spente, come da volontà della tronista. Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi riportano un altro tassello che renderà la settimana carica di aspettative dopo l’allontanamento del tronista Joele Milan.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una delle talpe de Il vicolo delle news ha comunicato alla redazione che tra Andrea Nicole Conte e il corteggiatore Ciprian Aftim c'è stato il primo bacio, a telecamere spente, come da volontà della tronista. Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi riportano un altro tassello che renderà la settimana carica di aspettative dopo l'allontanamento del tronista Joele Milan.

Stando a quanto riportato dal noto blog, Andrea e Ciprian si sarebbero scambiati tanti altri messaggi dopo l'ultima puntata, fino ad arrivare desiderosi di vedersi in esterna. L'uscita pare sia stata particolarmente emozionante, a tal punto da spingere la tronista a chiedere lo spegnimento delle telecamere per rimanere sola con lui. Una volta tornati in studio avrebbero ammesso di essersi baciati e di sentirsi sempre più vicini. La cosa pare abbia raccolto il consenso di tutti, tranne che di Gianni Sperti.

L'opinionista, infatti, si sarebbe scagliato contro Ciprian Aftim, accusato di essere poco sincero, soprattutto perché avrebbe seguito alla lettera il consiglio di Armando Incarnato, che la scorsa settimana lo avrebbe invogliato a farsi avanti fisicamente con Andrea Nicole. Tafferuglio con divergenze di opinioni, che non ha minimamente corrotto l'interesse della ragazza per il corteggiatore. Andranno avanti a conoscersi nonostante c'è chi le sta chiedendo con insistenza di tenere gli occhi aperti.

Perché Joele Milan è stato cacciato da Maria De Filippi? Stando alle anticipazioni della settimana, mentre ballava in studio con la sua corteggiatrice Ilaria, pensando di non essere ascoltato poiché con microfono spento, le avrebbe rivelato che il suo migliore amico l'aveva iniziata a seguire sui social. Da qui, la richiesta di accettare l'amicizia per poter interagire di nascosto con lui. Di fronte questo affronto, la padrona di casa gli ha indicato la porta di uscita.