Caos Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia uno dei tronisti dal programma Brusco cambio di programma a Uomini e Donne. La produzione del dating show dovrà fare i conti con un elemento del trono classico in meno, dopo la scelta di Maria De Filippi di allontanare uno dei protagonisti dallo studio e dalle registrazioni in maniera definitiva. Stando alle anticipazioni, uno dei tronisti avrebbe provato a fare il furbo architettando un piano per frequentare una delle corteggiatrici di nascosto, all’insaputa della redazione.

A cura di Giulia Turco

Caos in studio a Uomini e Donne. Una fonte ha rivelato a Il Vicolo delle News che durante le registrazioni di domenica 26 settembre Maria De Filippi ha preso la decisione di cacciare definitivamente dal programma uno dei ragazzi. Un brutto epilogo che ha coinvolto uno dei protagonisti del trono classico, a poche settimane dal via dell'edizione 2021 del dating show di Canale 5.

Chi è il tronista che ha lasciato Uomini e Donne

Stando a quanto rivelato dal sito Il Vicolo delle News, il tronista che è stato invitato a lasciare il programma è Joele Milan, che negli ultimi giorni aveva intrapreso un percorso di conoscenza con la corteggiatrice Ilaria. Ma cosa è successo esattamente in studio? Una fonte avrebbe raccontato che, mentre Joele ballava in studio con la ragazza in questione, si è lasciato andare a dichiarazioni che non sono passate inascoltate alla redazione. Pensando di non essere sentito perché a microfono spento, il tronista avrebbe rivelato ad Ilaria che il suo migliore amico ha iniziato a seguirla sui social, chiedendole di ricambiare così da potersi sentire di nascosto tramite il suo profilo.

La decisione di Maria De Filippi

Avvisata dalla redazione, Maria De Filippi avrebbe fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro dello studio e avrebbe chiesto ai ragazzi di chiarire la situazione. Infine, ha invitato Joele ad andarsene e insieme a lui ha lasciato il programma anche Ilaria. A quanto pare non era la prima volta che il tronista veniva scoperto a dire bugie ed architettare piani alle spalle del programma. Nel suo video di presentazione aveva raccontato di essere rimasto deluso e scottato dalla sua relazione, spiegando di aver sorpreso la sua ex fidanzata a letto con un altro. La ragazza in questione poco tempo dopo lo aveva sbugiardato su Instagram, indirizzandogli un messaggio molto chiaro: "Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita".